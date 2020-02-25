Московский банк Сбербанка намерен удвоить финансирование проектов малого бизнеса

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Московский банк Сбербанка России оказал финансовую поддержку проектам малого и среднего бизнеса в столице на 100 млрд рублей в 2019 году, а в текущем году планирует как минимум удвоить эту сумму. Об этом сообщил во вторник журналистам вице-президент Сбербанка - председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

"В прошлом году мы профинансировали проектов на сумму более 100 млрд рублей. В этом году, я думаю, что мы как минимум удвоим эту сумму", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о планируемых объемах поддержки проектов, за кредитованием по которым обращаются субъекты малого и среднего предпринимательства из Москвы.

По словам Цыбульникова, это является одним из самых приоритетных сегментов взаимодействия с клиентами. "Думаю, что мы здесь будем поддерживать и бизнес, и политику правительства в полном объеме", - добавил он.

Расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, является одной из приоритетных задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На реализацию нацпроекта до 2024 года выделят 481,5 млрд рублей.