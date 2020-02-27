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"Ведомости": банки в 2019 году выдали МСП кредиты на 7,24 трлн рублей

Основную часть кредитов предприниматели брал у 30 крупнейших банков

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сумма кредитов, выданных банками малому и среднему бизнесу в 2019 году, достигла рекордно высокого за последние пять лет показателя, составив 7,24 трлн рублей. Об этом в четверг пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Банка России.

"За 2019 год банки выдали малому и среднему бизнесу кредитов на 7,24 трлн рублей - на 15% больше, чем годом ранее. Это рекорд с 2013 года, когда их сумма была на 130 млрд рублей больше", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что рост кредитной нагрузки среди малых и средних предприятий (МСП) значительно опередил крупные компании и почти сравнялся с физическими лицами, которые в прошлом году увеличили свои долги на 15,5%.

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА, основную часть кредитов (80%) малый и средний бизнес брал у 30 крупнейших банков, чьи портфели в 2019 году выросли на 20% и достигли 3,6 трлн рублей. Однако доля кредитов малым и средним предприятиям в их портфелях составила менее 10%, следует из приведенных данных S&P Global Ratings.

Эксперты издания связывают значительный рост кредитов МСП со снижением процентных ставок, увеличением господдержки малых и средних предприятий, а также упрощением процедуры получения кредитов для этого сегмента.

В рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" для малого и среднего бизнеса в настоящее время действует программа льготного кредитования со ставкой 8,5%.

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