Корпорация МСП поддержала компанию из Таганрога по пошиву спецодежды

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. МСП Банк предоставил льготный кредит на 10 млн рублей компании "Фабрика" из Таганрога, которая специализируется на выпуске специализированной одежды. Средства планируется направить на приобретение сырья и компонентов, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), выступившей поручителем.

"МСП Банк открыл кредит компании "Фабрика" на сумму 10 млн рублей для увеличения объема выпуска рабочих и специализированных перчаток. Финансирование предоставлено по ставке 8,5% годовых на три года. Кредит предоставлен под гарантийное обеспечение Корпорации МСП", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что компания направит финансирование на пополнение оборотных средств, а именно - на приобретение материалов, сырья, компонентов. "В результате финансовой поддержки, предприятие проведет необходимые расчеты с партнерами, удовлетворит растущий спрос на свои товары и обеспечит дальнейшее развитие производства", - сказали в корпорации.

"Фабрика" работает с 2005 года. Выпускает латексные перчатки, брезентовые рукавицы, хозяйственные резиновые перчатки, маслобезостойкие перчатки, перчатки стекольщика, а также нейлоновые, диэлектрические, кислотостойкие, хозяйственный инвентарь (лопаты, веники, метлы, щетки, ведра) и спецодежду (фартуки, нарукавники, плащи, жилеты). Продукция предприятия реализуется в регионах Южного и Центрального федерального округов, а также в странах ближнего зарубежья.