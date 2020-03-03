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Дневник предпринимателя: как бывший спортсмен меняет фитнес-индустрию с помощью биохакинга

Сооснователь фитнес-клубов нового поколения Atmosfera Артем Васильев рассказал ТАСС, как биохакинг позволяет кратно улучшить уровень жизни и показатели здоровья, и зачем это нужно самым обычным людям
Артем Васильев Личный архив Артема Васильева
Описание
Артем Васильев
© Личный архив Артема Васильева

Из спорта в лабораторию

В детстве я не задумывался о профессиональной карьере в спорте – так как родители, будучи инженерами, в семье старались прививать интерес к техническим наукам. Но тем не менее с пяти лет в моей жизни постоянно присутствовал спорт: дзюдо, плавание. В подростковом возрасте я ради интереса начал бегать, выступая за школу на районных соревнованиях. Там меня и заметил тренер по легкой атлетике, отметивший мои задатки к профессиональному спорту. В 12 лет я попал на свою первую тренировку по легкой атлетике, а дальше пошло-поехало. Поначалу я выигрывал первенства Москвы и международные старты, а в дальнейшем мечтал попасть на Олимпиаду. У меня даже был график, расписанный по годам с определенным результатом, необходимым для отбора. Со временем я перестал в него укладываться и решил, если не попадаю на Олимпийские игры, тренироваться дальше бессмысленно. Кроме того, я пришел к неприятному для себя выводу, что по своим профессиональным скиллам, как спортсмен, достаточно ограничен. Осознание, что "не станешь чемпионом", далось тяжело. Но сдаваться я не привык. Понял, что надо успокоиться и подумать, как развиваться дальше, не уходя от спорта, как от образа жизни. В то время параллельно со спортом я учился в госуниверситете физической культуры и принимал активное участие в научных экспериментах. В 2007 году это привело меня в Московский физико-технический институт (МФТИ), где открылась лаборатория спортивной адаптологии по тестированию спортсменов. Мы проводили исследования для сборных команд России. Если по-простому, то основная цель таких лабораторий – выявить текущее физическое состояние спортсмена, чтобы определить оптимальные методы и средства для улучшения физических показателей в избранном виде спорта. Лабораторию открыли два моих приятеля, а дальше нам уже втроем удалось договориться о софинансировании этой истории по закупке оборудования. Из личных средств на запуск ушло около 300 тыс. рублей.

Упор на одну задачу

Первые пять лет мы почти ничего не зарабатывали. Бизнес превратился в хобби - был на самоокупаемости и дальше не двигался. И это было самой главной ошибкой. Потому что параллельно каждый из нас занимался своим делом, не видя в упор, что надо сосредоточиться на одном деле. Например, я в это же время работал фитнес-тренером, запускал интернет-магазин спортивного питания, вел частную практику. Будучи фитнес-тренером, я начал замечать очень много "подводных камней". Кроме того, подход к клиенту в обычных клубах мне не нравился. Почти никто не предлагал перед началом тренировок пройти фитнес-тестирование, чтобы оценить способности организма к определенному виду нагрузки. Кроме того, тренеры могли, словом, подбодрить клиента, как он "прилично похудел", но никто не задумывался о реальных показателях организма после тренировок. А ведь фитнесом изначально занимаются, чтобы организм чувствовал себя лучше – не было одышки, было легче ходить и так далее. Я постепенно пришел к выводу, что надо показывать клиенту и цифровые показатели, чтобы реально сравнить до и после, например, тот же процент жира в организме спустя несколько месяцев тренировок. Когда обычный человек понимает связь показателей своего организма с улучшением жизни, вдобавок бонусом идет хорошее качественное тело, то это уже другой уровень осознанности и взаимоотношений с клиентом. В 2012 году такого подхода не было ни у одного фитнес-клуба, тогда я впервые задумался о том, чтобы создать свой клуб. Но для этого нужно было довести до ума работу нашей лаборатории.

© ТАСС

Учиться менять концепцию

Тогда и понял, что для дальнейшего развития лаборатории мне не хватает бизнес-знаний – без этого просто не мог двигаться дальше. Я поступил в Институт бизнеса и делового администрирования при Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Все полученные знания я сразу внедрял в работу лаборатории – от маркетинга до расширения штата сотрудников. Все шишки набивал там же. Первое, что мы сделали – это внедрили CRM-систему (система управления взаимоотношениями с клиентами – прим. ТАСС). А ведь я запустил ее, когда понял, что заинтересованные клиенты, не дозвонившись вечером, просто не перезванивают – на этом реально теряется хорошая доля продаж. А теперь мы не пропускаем ни одного клиента, что существенно увеличило воронку продаж. С 40 ежемесячных исследований мы дошли до 70. Мы повысили и цену – с 6 тыс. до 20 тыс. рублей. К нам стали приезжать спортсмены и тренеры со всего СНГ, а на текущий момент мы работаем со спортсменами по 50 видам спорта. После этого возникла потребность в образовательном направлении – на базе МФТИ мы начали заниматься профессиональной переподготовкой тренеров с выдачей удостоверения. После отладки такой непростой работы – все более осязаемой становилась идея с фитнес-клубом, где активно бы применялись бы наши знания и опыт, полученные в лаборатории.  

Осознанное развитие

Так, моей идеей заинтересовались клиенты лаборатории. Им уже были понятны улучшения физического состояния организма при помощи биохакинга. Ведь по сути – это новомодное слово подразумевает под собой комплексный и научно обоснованный подход по улучшению разных функций организма – с помощью корректировки физических нагрузок, сна, оптимизации питания. И этим много лет пользовались профессиональные спортсмены, а потом и спортсмены-любители. Никто даже и не задумывался, что биохакинг способен помочь обычным людям и для этого не надо жить жизнью олимпийского чемпиона. Сразу было понятно, что история не будет дешевой – специалисты, оборудование, помещение. Первые инвестиции составили порядка 130 млн рублей. В 2016 году мы открылись в деловом центре "Москва-сити". Формат изначально предполагался клубный – порядка 100-150 клиентов, прогресс которых постоянно ведут специалисты, начиная от фитнес-тренера и заканчивая врачами, оптимизируя все это в одну стратегию. Наши клиенты — это люди, которые осознанно пришли к пониманию, что за организмом надо следить и старость при определенном образе жизни может быть очень подвижной и почти без ограничений в плане физической активности. Сегодня к нам приходят в основном благодаря "сарафанному радио". Основная аудитория – это 45-50, как правило, тот же Instagram (приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети – прим. ТАСС) им не очень заходит. А вот лекции на YouTube (мировой видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео – прим. ТАСС) для этой аудитории эффективный канал привлечения.

Здоровая среда – здоровые люди

Когда я только начинал заниматься бизнесом, я не особо ждал поддержки от государства. Но за последние несколько лет у малого бизнеса появилось много возможностей: проводится много инкубаторов, хакатонов, где можно бесплатно приобрести очень много знаний, знакомств, решений.  Это сильно двигает бизнес-сегмент. И это как со здоровьем – чем больше в среде людей, осознанно относящихся к своему организму, тем качественнее меняется среда вокруг них – с бизнесом та же тема. Если говорить о каких-то конкретных инструментах для начинающих, то могу рекомендовать сервис Бизнес-навигатор МСП (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело – прим. ТАСС). Там в одном месте собрана информация о всех видах поддержки для малого предпринимательства, начиная от льготной аренды и кредитных продуктов и заканчивая возможностью тестирования выбранного вида бизнеса.

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