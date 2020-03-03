Дневник предпринимателя: как бывший спортсмен меняет фитнес-индустрию с помощью биохакинга

Из спорта в лабораторию

В детстве я не задумывался о профессиональной карьере в спорте – так как родители, будучи инженерами, в семье старались прививать интерес к техническим наукам. Но тем не менее с пяти лет в моей жизни постоянно присутствовал спорт: дзюдо, плавание. В подростковом возрасте я ради интереса начал бегать, выступая за школу на районных соревнованиях. Там меня и заметил тренер по легкой атлетике, отметивший мои задатки к профессиональному спорту. В 12 лет я попал на свою первую тренировку по легкой атлетике, а дальше пошло-поехало. Поначалу я выигрывал первенства Москвы и международные старты, а в дальнейшем мечтал попасть на Олимпиаду. У меня даже был график, расписанный по годам с определенным результатом, необходимым для отбора. Со временем я перестал в него укладываться и решил, если не попадаю на Олимпийские игры, тренироваться дальше бессмысленно. Кроме того, я пришел к неприятному для себя выводу, что по своим профессиональным скиллам, как спортсмен, достаточно ограничен. Осознание, что "не станешь чемпионом", далось тяжело. Но сдаваться я не привык. Понял, что надо успокоиться и подумать, как развиваться дальше, не уходя от спорта, как от образа жизни. В то время параллельно со спортом я учился в госуниверситете физической культуры и принимал активное участие в научных экспериментах. В 2007 году это привело меня в Московский физико-технический институт (МФТИ), где открылась лаборатория спортивной адаптологии по тестированию спортсменов. Мы проводили исследования для сборных команд России. Если по-простому, то основная цель таких лабораторий – выявить текущее физическое состояние спортсмена, чтобы определить оптимальные методы и средства для улучшения физических показателей в избранном виде спорта. Лабораторию открыли два моих приятеля, а дальше нам уже втроем удалось договориться о софинансировании этой истории по закупке оборудования. Из личных средств на запуск ушло около 300 тыс. рублей.

Упор на одну задачу

Первые пять лет мы почти ничего не зарабатывали. Бизнес превратился в хобби - был на самоокупаемости и дальше не двигался. И это было самой главной ошибкой. Потому что параллельно каждый из нас занимался своим делом, не видя в упор, что надо сосредоточиться на одном деле. Например, я в это же время работал фитнес-тренером, запускал интернет-магазин спортивного питания, вел частную практику. Будучи фитнес-тренером, я начал замечать очень много "подводных камней". Кроме того, подход к клиенту в обычных клубах мне не нравился. Почти никто не предлагал перед началом тренировок пройти фитнес-тестирование, чтобы оценить способности организма к определенному виду нагрузки. Кроме того, тренеры могли, словом, подбодрить клиента, как он "прилично похудел", но никто не задумывался о реальных показателях организма после тренировок. А ведь фитнесом изначально занимаются, чтобы организм чувствовал себя лучше – не было одышки, было легче ходить и так далее. Я постепенно пришел к выводу, что надо показывать клиенту и цифровые показатели, чтобы реально сравнить до и после, например, тот же процент жира в организме спустя несколько месяцев тренировок. Когда обычный человек понимает связь показателей своего организма с улучшением жизни, вдобавок бонусом идет хорошее качественное тело, то это уже другой уровень осознанности и взаимоотношений с клиентом. В 2012 году такого подхода не было ни у одного фитнес-клуба, тогда я впервые задумался о том, чтобы создать свой клуб. Но для этого нужно было довести до ума работу нашей лаборатории.