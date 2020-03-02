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Ингушетия получила из федерального бюджета 250 млн рублей на создание первого технопарка

Проект реализуют в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

МАГАС, 2 марта. /ТАСС/. Субсидию из федерального бюджета в размере 250 млн рублей получила Ингушетия на 2020 год для создания первого в регионе частного промышленного технопарка, говорится в сообщении пресс-службы республиканского министерства экономики, промышленности и торговли.

"Проработан вопрос получения субсидии из федерального бюджета на 2020-2021 годы на создание частного промышленного технопарка с объемом инвестиций в размере 414,5 млн рублей. В результате на 2020 год из федерального бюджета выделена субсидия в размере 250 млн рублей на создание технополиса "Магас" - первого в республике частного промышленного технопарка", - цитирует пресс-служба слова врио министра экономики Лианы Плиевой.

Из общей суммы, рассчитанной на создание технопарка, 113,5 млн рублей составят внебюджетные инвестиции. Сам проект будет реализован в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн - до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд руб.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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