20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: задача выдать бизнесу 1 трлн рублей льготных кредитов в 2020 году реализуема

В рамках программы появилась возможность рефинансировать кредиты, ранее полученные предпринимателями по рыночным ставкам

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Выдача льготных кредитов в размере 1 трлн рублей малому и среднему бизнесу в рамках соответствующего нацпроекта в отличие от прошлого года в 2020 году вполне посильна. Такое мнение высказали ТАСС представители российских бизнес-объединений и эксперты.

Министерство экономического развития запустило программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) в феврале 2019 года. Она реализуется по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На первом этапе по ней можно было взять кредит по ставке не выше 8,5% годовых на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели - до 100 млн на срок до трех лет. Эти средства можно на тот момент было получить в 70 уполномоченных банках, которые стали участниками программы. Этим кредитным организациям государство начало компенсировать недополученную прибыль.

По мнению экспертов, в стартовом 2019 году добиться выполнения показателя в 1 трлн рублей было сложно, так как проект только запускался, и в нем не все было предусмотрено, а что-то приходилось улучшать "на ходу". "Программа сначала забуксовала. Одной из причин стало участие ограниченного количества банков. Еще одним фактором "низкого старта" была направленность усилий на производственный сектор, а торговля и другие не менее важные отрасли остались вне поля зрения", - сказал ТАСС председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке и развитию МСП Игорь Скляр.

Уже в июле 2019 года в программу вошли 90 уполномоченных банков, включая крупнейшие российские, а также региональные опорные банки, федеральные банки без государственного участия, банки с базовой лицензией. А в сентябре того же года продукт стал доступен предпринимателям в сфере торговли.

В то же время, по данным Минэкономразвития, также увеличились субсидия банкам на возмещение недополученных доходов по выданным бизнесу кредитам. Ранее субсидирование начиналось от 2,5%. Теперь же субсидия стала зависеть от категории заемщика: 3,5% - на кредиты малым предприятиям, а также средним предприятиям-участникам региональных программ повышения производительности труда; 3% - на кредиты остальным средним предприятиям.

Ключевые изменения

Последние изменения были внесены в декабре прошлого года - в рамках данной программы появилась возможность рефинансировать кредиты, ранее полученные предпринимателями по рыночным ставкам. Однако эти кредиты должны быть направлены на инвестиционную деятельность. Также программой с этого момента могут воспользоваться и самозанятые предприниматели.

Сегодня бизнесу стали доступны льготные кредиты на пополнение оборотных средств в размере от 500 тыс. до 500 млн рублей на срок до трех лет, от 500 тыс. до 2 млрд рублей на срок до 10 лет - на инвестиционные цели. К тому же программа дополнилась новым видом кредита "на развитие предпринимательской деятельности", по которому предприниматель может получить кредит в размере до 10 млн рублей на срок до пяти лет по льготной ставке, не превышающей 9,95% годовых. В отношении подобных кредитов предусмотрены упрощенные требования к администрированию, в частности, нет ограничений по видам деятельности заемщиков, а также по наличию задолженности по налогам.

"Изменения были внесены в конце 2019 года, и поэтому более-менее понятная и, с нашей точки зрения, работоспособная программа заработала с января этого года", - рассказал глава делового объединения "Опора России" Александр Калинин, отметив, что многие предложения по поправкам в программу внесло объединение.

С ним солидарен глава Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман, который в январе этого года отмечал, что программа "сейчас уже вышла на ту траекторию, когда мы, бесспорно, наверстаем в этом году то, что не сделали в прошлом".

По итогам 2019 года кредитно-гарантийная поддержка малого бизнеса составила 750 млрд рублей при плане 1,120 трлн, но этот показатель не повлиял на достижение целей национального проекта, отмечал в конце прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов. Премьер-министр России Михаил Мишустин в феврале нынешнего года заверил, что малый и средний бизнес в 2020 году получит 1 трлн рублей по льготной программе кредитования, до 2024 года - 10 трлн.

Достичь результата

Все опрошенные ТАСС эксперты сошлись во мнении, что плановый показатель выдачи кредитов в объеме 1 трлн рублей в текущем году будет выполнен. "Я знаю, что первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов, ставший новым куратором нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса, потребовал, чтобы показатель был выполнен. Более того, он изыскивает сейчас дополнительный резерв, потому что есть понимание, что денег на компенсацию процентной ставки банкам может не хватить в бюджете", - сказал Калинин.

По его словам, основания для выдачи обозначенного объема финансирования в 2020 году есть. "Бизнес реально идет в банки и получает кредиты по ставке не выше 8,5%", - подчеркнул Калинин, добавив, что первые результаты работы программы в текущем году появятся по итогам первого квартала 2020 года.

В бизнес-объединении "Деловая Россия" также убеждены в исполнении задачи по выдаче кредитов в этом году, а при наилучшем сценарии - в ее перевыполнении. "Это возможно за счет более активной работы регионов, более широкой популяризации соответствующей программы, более эффективному диалогу с предпринимательским сообществом. Нужно сделать так, чтобы бизнес не боялся брать соответствующие кредиты, "раскрываться" перед государством. Если это получится, то вполне себе эта цель может быть не просто достигнута, а сильно перевыполнена", - сказал ТАСС сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян.

Нацпроект стал "первым серьезным решением в направлении поддержки малого бизнеса", считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Там предусмотрены очень важные направления, он обеспечен серьезными финансовыми ресурсами, и сейчас они увеличиваются", - отметил бизнес-омбудсмен, комментируя ТАСС итоги первого года реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства. Титов считает, что бизнес сможет получить "более доступное и долгосрочное кредитование своих проектов".

Новые дополнения

Несмотря на эффективность программы льготного кредитования малого бизнеса, она все еще требует определенной донастройки, уверены некоторые представители деловых объединений. "Все равно [сохраняется] лишняя бюрократизация - слишком много документов запрашивают у бизнеса банки, так как с них самих требуют отчетности", - отметил Калинин, призвав упростить процедуру выдачи финансирования.

В Торгово-промышленной палате обратили внимание на другие проблемы - отказ в открытии кредитной линии при копеечных задолженностях и длительный срок выдачи справок о наличии или отсутствии такой задолженности.

"В Москве есть сигналы от предпринимателей, что справка от Федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и сборам может приходить лишь через 30 дней с подачи заявления, то есть она успевает устареть еще до подачи в банк. Кроме того, часто предприниматель получает справку с задолженностью в несколько копеек, и такой документ уже не годится для подачи в банк. То есть, например, производство на 20 млн рублей продукции ежемесячно, а из-за непрозрачной суммы в несколько копеек в кредите будет отказано. Мы давно предлагаем установить порог 10 тыс. рублей, допустимый для приема банком документов", - отметил Скляр.

Говоря о возможных дополнениях в программу, Данилов-Данильян подчеркнул, что "можно заниматься мелкими деталями, это полезно, но не принципиально". По его мнению, главным является повышение доверия бизнеса к власти. "Премьер-министр России Михаил Мишустин <...> на первом заседании своего нового правительства в отношении бизнеса произнес слово "доверие", - напомнил он, выразив уверенность в позитивных изменениях в этом вопросе.

С такой позицией согласен и Скляр, отметив, что заявления председателя правительства о развитии бизнеса в стране "внушают оптимизм". "Уверен, что у предпринимателей появится горизонт планирования и уверенность в будущем", - заключил он.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Реклама на ТАСС
Ингушетия получила из федерального бюджета 250 млн рублей на создание первого технопарка
Проект реализуют в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС