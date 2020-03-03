Эксперты: задача выдать бизнесу 1 трлн рублей льготных кредитов в 2020 году реализуема

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Выдача льготных кредитов в размере 1 трлн рублей малому и среднему бизнесу в рамках соответствующего нацпроекта в отличие от прошлого года в 2020 году вполне посильна. Такое мнение высказали ТАСС представители российских бизнес-объединений и эксперты.

Министерство экономического развития запустило программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) в феврале 2019 года. Она реализуется по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На первом этапе по ней можно было взять кредит по ставке не выше 8,5% годовых на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на оборотные цели - до 100 млн на срок до трех лет. Эти средства можно на тот момент было получить в 70 уполномоченных банках, которые стали участниками программы. Этим кредитным организациям государство начало компенсировать недополученную прибыль.

По мнению экспертов, в стартовом 2019 году добиться выполнения показателя в 1 трлн рублей было сложно, так как проект только запускался, и в нем не все было предусмотрено, а что-то приходилось улучшать "на ходу". "Программа сначала забуксовала. Одной из причин стало участие ограниченного количества банков. Еще одним фактором "низкого старта" была направленность усилий на производственный сектор, а торговля и другие не менее важные отрасли остались вне поля зрения", - сказал ТАСС председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке и развитию МСП Игорь Скляр.

Уже в июле 2019 года в программу вошли 90 уполномоченных банков, включая крупнейшие российские, а также региональные опорные банки, федеральные банки без государственного участия, банки с базовой лицензией. А в сентябре того же года продукт стал доступен предпринимателям в сфере торговли.

В то же время, по данным Минэкономразвития, также увеличились субсидия банкам на возмещение недополученных доходов по выданным бизнесу кредитам. Ранее субсидирование начиналось от 2,5%. Теперь же субсидия стала зависеть от категории заемщика: 3,5% - на кредиты малым предприятиям, а также средним предприятиям-участникам региональных программ повышения производительности труда; 3% - на кредиты остальным средним предприятиям.

Ключевые изменения

Последние изменения были внесены в декабре прошлого года - в рамках данной программы появилась возможность рефинансировать кредиты, ранее полученные предпринимателями по рыночным ставкам. Однако эти кредиты должны быть направлены на инвестиционную деятельность. Также программой с этого момента могут воспользоваться и самозанятые предприниматели.

Сегодня бизнесу стали доступны льготные кредиты на пополнение оборотных средств в размере от 500 тыс. до 500 млн рублей на срок до трех лет, от 500 тыс. до 2 млрд рублей на срок до 10 лет - на инвестиционные цели. К тому же программа дополнилась новым видом кредита "на развитие предпринимательской деятельности", по которому предприниматель может получить кредит в размере до 10 млн рублей на срок до пяти лет по льготной ставке, не превышающей 9,95% годовых. В отношении подобных кредитов предусмотрены упрощенные требования к администрированию, в частности, нет ограничений по видам деятельности заемщиков, а также по наличию задолженности по налогам.

"Изменения были внесены в конце 2019 года, и поэтому более-менее понятная и, с нашей точки зрения, работоспособная программа заработала с января этого года", - рассказал глава делового объединения "Опора России" Александр Калинин, отметив, что многие предложения по поправкам в программу внесло объединение.

С ним солидарен глава Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман, который в январе этого года отмечал, что программа "сейчас уже вышла на ту траекторию, когда мы, бесспорно, наверстаем в этом году то, что не сделали в прошлом".

По итогам 2019 года кредитно-гарантийная поддержка малого бизнеса составила 750 млрд рублей при плане 1,120 трлн, но этот показатель не повлиял на достижение целей национального проекта, отмечал в конце прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов. Премьер-министр России Михаил Мишустин в феврале нынешнего года заверил, что малый и средний бизнес в 2020 году получит 1 трлн рублей по льготной программе кредитования, до 2024 года - 10 трлн.

Достичь результата

Все опрошенные ТАСС эксперты сошлись во мнении, что плановый показатель выдачи кредитов в объеме 1 трлн рублей в текущем году будет выполнен. "Я знаю, что первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов, ставший новым куратором нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса, потребовал, чтобы показатель был выполнен. Более того, он изыскивает сейчас дополнительный резерв, потому что есть понимание, что денег на компенсацию процентной ставки банкам может не хватить в бюджете", - сказал Калинин.

По его словам, основания для выдачи обозначенного объема финансирования в 2020 году есть. "Бизнес реально идет в банки и получает кредиты по ставке не выше 8,5%", - подчеркнул Калинин, добавив, что первые результаты работы программы в текущем году появятся по итогам первого квартала 2020 года.

В бизнес-объединении "Деловая Россия" также убеждены в исполнении задачи по выдаче кредитов в этом году, а при наилучшем сценарии - в ее перевыполнении. "Это возможно за счет более активной работы регионов, более широкой популяризации соответствующей программы, более эффективному диалогу с предпринимательским сообществом. Нужно сделать так, чтобы бизнес не боялся брать соответствующие кредиты, "раскрываться" перед государством. Если это получится, то вполне себе эта цель может быть не просто достигнута, а сильно перевыполнена", - сказал ТАСС сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян.

Нацпроект стал "первым серьезным решением в направлении поддержки малого бизнеса", считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Там предусмотрены очень важные направления, он обеспечен серьезными финансовыми ресурсами, и сейчас они увеличиваются", - отметил бизнес-омбудсмен, комментируя ТАСС итоги первого года реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства. Титов считает, что бизнес сможет получить "более доступное и долгосрочное кредитование своих проектов".

Новые дополнения

Несмотря на эффективность программы льготного кредитования малого бизнеса, она все еще требует определенной донастройки, уверены некоторые представители деловых объединений. "Все равно [сохраняется] лишняя бюрократизация - слишком много документов запрашивают у бизнеса банки, так как с них самих требуют отчетности", - отметил Калинин, призвав упростить процедуру выдачи финансирования.

В Торгово-промышленной палате обратили внимание на другие проблемы - отказ в открытии кредитной линии при копеечных задолженностях и длительный срок выдачи справок о наличии или отсутствии такой задолженности.

"В Москве есть сигналы от предпринимателей, что справка от Федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и сборам может приходить лишь через 30 дней с подачи заявления, то есть она успевает устареть еще до подачи в банк. Кроме того, часто предприниматель получает справку с задолженностью в несколько копеек, и такой документ уже не годится для подачи в банк. То есть, например, производство на 20 млн рублей продукции ежемесячно, а из-за непрозрачной суммы в несколько копеек в кредите будет отказано. Мы давно предлагаем установить порог 10 тыс. рублей, допустимый для приема банком документов", - отметил Скляр.

Говоря о возможных дополнениях в программу, Данилов-Данильян подчеркнул, что "можно заниматься мелкими деталями, это полезно, но не принципиально". По его мнению, главным является повышение доверия бизнеса к власти. "Премьер-министр России Михаил Мишустин <...> на первом заседании своего нового правительства в отношении бизнеса произнес слово "доверие", - напомнил он, выразив уверенность в позитивных изменениях в этом вопросе.

С такой позицией согласен и Скляр, отметив, что заявления председателя правительства о развитии бизнеса в стране "внушают оптимизм". "Уверен, что у предпринимателей появится горизонт планирования и уверенность в будущем", - заключил он.