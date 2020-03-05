Как запустить в центре Москвы сеть "вкусных магазинов" с уникальным меню

Супруги Павел и Юлия Коробко в 2016 году открыли свой первый "вкусный магазин" в столице под вывеской "Хлеб с маслом". Заведение объединило продуктовую лавку, винотеку и кафе-кулинарию с оригинальными рецептами блюд – на тот момент такая концепция была уникальной для рынка.

Другой фишкой стало меню, которое включало рецепты блюд современной кулинарии и проверенные поколениями кушанья, из поваренных книг. Среди самых необычных – карп по-еврейски, пирожки с солеными огурцами или визигой, котлеты из "горячего" грецкого ореха. В приготовлении используются только натуральные продукты, без химических добавок и красителей. Средний чек – 500 рублей.

До конца 2019 годов кафе-магазин в Леонтьевском переулке показывал рост прибыли, который в денежном выражении достиг 150 миллионов рублей в год. При этом число ежедневных заказов выросло до 700. Клиенты, которые часто приходили компаниями, начали сетовать на то, что в заведении всего семь посадочных мест. Это заставило предпринимателей задуматься о расширении.

Новая точка открылась в январе 2020 года в двух километрах от первого заведения. Это двухэтажное помещение с магазином деликатесов, кофейней быстрого обслуживания, лавкой элитного алкоголя, барной зоной, а также открытой кухней с дровяной печью. Число посадочных мест увеличилось до 140.

"Вкусный магазин" получил название "Гоголь-Моголь". По задумке авторов, это уже не просто кулинария, а такое место, где в меню можно найти все и на любой вкус. Предприниматели отмечают "успешный старт" нового проекта и рассчитывают на двукратный рост годовой выручки в ближайшие два года. Для этого, как минимум, планируется расширить меню и запустить сайт, который позволит принимать заказы на доставку.