Власти Москвы призвали делиться в соцсетях историями успеха предпринимательниц

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы призвал россиян участвовать в эстафете в социальных сетях по популяризации женского бизнеса, рассказывая об историях реализации успешных проектов. Об этом сообщил в среду ТАСС глава департамента Алексей Фурсин, который объявил челлендж в преддверии Международного женского дня 8 марта.

"На таких историях нужно строить популяризацию, не в теории, а именно на рассказах предпринимательниц. Важно не только поздравить наших замечательных дам. Важно еще и то, чтобы их истории стали примером для молодежи, девушек, которые смотрят на опытных предпринимательниц и готовы идти в бизнес, понимая заранее, через что нужно пройти", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сейчас к объявленному в столице челленджу присоединились также другие города, среди которых Санкт-Петербург, Казань, Челябинск, Махачкала.

Сам Фурсин в своей публикации в Facebook поведал историю успеха Ирины Московкиной - управляющего директора и сооснователя школы правильного бега. Занятия включают бег, плавание, велоспорт, триатлон и беговые лыжи, а участниками школы стали больше 4,5 тыс. человек из семи стран.

Глава департамента призвал присоединиться к бизнес-эстафете. Он посоветовал отмечать в публикациях троих друзей-мужчин, которым намерены бросить вызов - чтобы они тоже присоединяются к поздравлениям и поведали о делах, уникальных качествах, достижениях знакомых предпринимательниц.

Популяризация предпринимательства является одной из задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется до 2024 года.