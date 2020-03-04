Корпорация МСП поддержала проект красноярской молочно-товарной фермы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. МСП Банк выдал кредит на 900 млн рублей крестьянско-фермерскому хозяйству в Красноярском крае, которое намерено создать доильный зал с подвижной платформой непрерывного цикла. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), которая выступила поручителем.

"МСП Банк открыл кредит на сумму 900 млн рублей крестьянско-фермерскому хозяйству Зубаревой Натальи Владимировны в поселке городского типа Шушенское для строительства первой очереди молочно-товарной фермы на 3180 коров. Финансирование предоставлено по ставке 5% годовых на шесть лет", - отмечается в сообщении.

Проектом предусмотрено строительство доильного зала типа "Елочка", "Карусель", коровников, животноводческих помещений для молодняка, административно-хозяйственных помещений. Также запланировано приобретение комплекса необходимого животноводческого оборудования и сельхозтехники, племенных нетелей голштинской породы.

Доильный зал "Карусель" обычно представляет собой подвижную платформу в виде диска, на которой установлены боксы для доения. В данном случае они будут расположены по типу "Елочки", то есть под углом к кромке. Коровы подъезжают к оператору на передвижной платформе, а он подключает доильное оборудование, оставаясь неподвижным. Процесс смены животных и доения происходит непрерывно.

Хозяйство Натальи Зубаревой занимается производством молока. Проект, который намерено реализовать предприятие, предполагает две очереди. Вторая станет "зеркальным отражением" первой очереди комплекса, строительство которой в настоящее время ведется. Завершение строительства второй очереди намечено на 2023 год. Общая площадь застройки составит 64 га. Объем стада планируется на уровне 17 тыс. голов скота голштинской породы. Общая площадь засева агрокультур составит 14 тыс. га, уточнили в пресс-службе корпорации.