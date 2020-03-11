ТПП: использующие российское сырье компании будут в лучшем положении на фоне обвала рубля

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам 9 марта на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 рублей, курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году. На открытии торгов Московской биржи во вторник доллар взлетел почти до 73 рублей, а евро в моменте достигал 85 рублей. Однако уже спустя 15 минут рост курсов замедлился.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Бизнес, который использует отечественное сырье и комплектующие, окажется в лучшем положении в сравнении с другими предприятиями на фоне изменений на валютном рынке. Такое мнение высказал ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"Если принимаемые Россией, и не только ей, меры по исправлению ситуации сработают, это будет идеальный выход, после "встряски" и некоторой вполне вменяемой коррекции все войдет в норму. Если валютный кризис затянется, а кроме этого, не будем забывать, еще и коронавирус тормозит нашу и мировую экономику, то выиграет - я бы сказал, будет в лучшем положении - бизнес, который использует отечественное сырье и отечественные комплектующие. Ему проще будет и на внешний рынок выйти. Труднее будет тому, кто вынужден работать на импортных комплектующих", - отметил Катырин.

Он подчеркнул, что колебания на рынке спровоцированы несогласованными действиями на нефтяном рынке в обстановке истерии из-за эпидемии коронавируса, которая начинает заметно тормозить мировую экономику. "Можно сказать, что в определенной степени это искусственно вызванный новый виток общемирового ползучего кризиса, и без того усиливающегося из-за эпидемии <…> Но мне представляется, что это состояние очень долго не продлится. Ситуация стабилизируется сравнительно быстро, другой вопрос - на каком уровне стабилизируется и какой ценой", - сказал глава палаты.

По его словам, стабилизация, если затянется, обойдется недешево. "Но в отличие от большинства стран у нас профицит бюджета, есть Фонд национального достояния, а это возможность серьезно минимизировать потери кризисного времени", - уверен Катырин.

Цены вырастут незначительно

Цены на импортные товары, продукты питания и комплектующие, если ситуация не изменится, повысятся, но не сразу - пока что будут идти в ход старые запасы, отметил глава ТПП. Он считает, что в меньшей степени вырастут в цене товары, в которых только какая-то составляющая часть получена по импорту.

"Не сразу, а лишь со временем, да и не так категорически, сравнительно несильно подрастут и наши продукты. Незначительно подорожают товары первой необходимости", - прогнозирует он.

Говоря о том, достаточно ли у российских компаний запасов зарубежных товаров, необходимых для отечественных производств, он отметил, что на пару месяцев в целом хватит - с учетом уже законтрактованной продукции. "Но это, повторюсь, в целом. Учитывая проблемы с поставками из Китая из-за коронавируса, есть немало компаний, испытывающих "товарный голод" уже сейчас", - заметил собеседник ТАСС.