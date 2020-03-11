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Ямальские власти выделили пять главных направлений развития МСП в регионе

Предполагается, что инвестиции в экономику региона могут составить 10 трлн рублей до 2030 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Правительство Ямала в рамках переформатирования подходов к господдержке малого и среднего предпринимательства (МСП) выделило пять приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства в регионе. Ими стали оказание сервисных услуг в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также производство строительных материалов, логистика, сфера услуг и туризм, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Экономический блок правительства Ямала переформатирует подходы к поддержке малого и среднего предпринимательства. В рамках этой работы выделены перспективные направления развития бизнеса. Одно из них - оказание сервисных услуг в сфере топливно-энергетического комплекса, а также производство строительных материалов, логистика, сфера услуг, туризм", - сказали в пресс-службе.

Работа, которая ведется региональным правительством, направлена в том числе на достижение показателей, заданных национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что инвестиции в экономику региона, по прогнозам, могут составить 10 трлн рублей до 2030 года, что создаст хорошие возможности для развития местного бизнеса - как в сфере ТЭК, так и в сфере логистики и производства стройматериалов.

В пресс-службе добавили, что ТЭК является базовым сектором экономики Ямала. Так, на территории округа уже реализуются или готовятся к запуску масштабные энергетические проекты. Например, это полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения, проект "Арктик СПГ-2". "Это открывает хорошие перспективы для малых и средних предприятий. В этой связи усилия экономического блока, в том числе, будут направлены на то, чтобы снять существующие ограничения и наладить эффективную связь между крупными компаниями и местными предприятиями", - отметили в пресс-службе.

Предложение на федеральный уровень

Ямальское правительство поддерживает инициативы, связанные со снижением нагрузки на предпринимателей Арктической зоны, которые обсуждаются на федеральном уровне. Это касается уменьшения суммы страховых взносов для работников предприятий.

В конце февраля вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел совещание, где рассматривался законопроект по созданию новых льгот и преференций для инвесторов в Арктической зоне. В совещании принял участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что для региона являются важными меры поддержки МСП, в частности, возможность снижения страховых взносов на работников предприятий. Причины, по которым бизнес на Ямале либо закрывается, либо плохо развивается, связаны с неравными условиями по сравнению с другими регионами для оплаты труда работников МСП. Он подчеркнул, что перед принятием закона необходимо найти компромисс между сохранением социальных гарантий работников и нагрузкой для бизнеса.

Особенности конкуренции

Генеральный директор ямальского учебного консультационно-аналитического центра "Константа" Роман Фракин подтвердил ТАСС, что проблемой в работе является приход на рынок компаний из других регионов, по сравнению с которыми местные оказываются менее конкурентоспособными из-за повышенных северных издержек - предприниматели Арктической зоны РФ несут повышенные социальные обязательства, связанные с северными надбавками, увеличенными отпусками сотрудников.

"Кроме того, имеет место недобросовестная конкуренция - демпинг со стороны компаний, которые выдают дипломы, но не проводят обучение. Хотелось бы, чтобы эти вопросы можно было решить на уровне округа или федерации", - высказал свое пожелание предприниматель.

Привлечение инвестиций

Фракин также отметил, что новые проекты в сфере ТЭК, которые заявлены к реализации в округе, вселяют надежду на сотрудничество. "Видя сложившуюся ситуацию, мы начали диверсификацию своего бизнеса и стали предоставлять услуги по строительному контролю в сфере бурения и капитальных ремонтов скважин", - сказал он.

Компания "Константа" специализируется на дополнительном профессиональном обучении и аудите строительной документации. Центральный офис находится в Новом Уренгое, на сегодняшний день компания работает с рядом предприятий ТЭК по обучению сотрудников.

Генеральный директор нефтесервисной компании "Вэлл Технолоджи" Михаил Тангян рассказал ТАСС, что увеличение числа крупных заказчиков в регионе, с одной стороны, благоприятно для МСП, которые выступают поставщиками этих крупных игроков: привлекаются средства, что дает возможность МСП нарастить объемы, создать новые рабочие места. "С другой стороны, крупные заказчики зачастую устанавливают жесткие условия расчетов для своих подрядчиков, не весь малый и средний бизнес способен справиться с такой нагрузкой", - обозначил одну из проблем ведения бизнеса с крупными заказчиками Тангян.

Бизнесмен отметил, что компания сотрудничает с серьезными компаниями нефтесервисной отрасли в России. "Мы работаем везде для наших партнеров, в том числе реализующих крупнейшие проекты федерального и международного уровня", - сказал он.

Меры поддержки бизнеса

В ноябре сообщалось, что налоговые ставки для малых и средних предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе будут сокращены до 5% по поручению губернатора региона. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов тогда говорил, что такая мера сэкономит предпринимателям около 150 млн рублей ежегодно, которые можно будет вложить в развитие своего дела. В 2020 году на Ямале сформируют "пакетные" программы поддержки, в которых будет собран готовый набор мер для каждой сферы бизнеса. Главное их преимущество - легкость получения и удобство администрирования.

О нацпроекте

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Теги
РоссияАрктика сегодня
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Госдума приняла закон о гарантийной системе поддержки малого и среднего бизнеса
Документ был инициирован правительством
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