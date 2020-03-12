МСП банк увеличит размер кредитов свердловским предприятиям до 3 млрд рублей в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. МСП банк планирует увеличить объем кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса Свердловской области с 2,6 до 3 млрд рублей в 2020 году, сообщил в четверг журналистам председатель правления банка Дмитрий Голованов на площадке технопарка "Университетский", где проходят мероприятия выездной сессии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства ("Корпорации МСП").

"В Свердловской области было выделено в прошлом году порядка 2,6 млрд рублей кредитов. В прошлом году мы открыли здесь наш офис, удаленные рабочие места, которые позволяют нам быстро собирать заявки и обрабатывать заявки. На этот год планы - 3 млрд рублей", - сказал Голованов.

Рост, по его словам, произойдет прежде всего за счет активной работы удаленных офисов банка, а также за счет эффективной работы программы автоматизированной информационной системы национальной гарантийной системы (АИС НГС), которая позволяет любому предпринимателю в режиме онлайн при условии усиленной электронной цифровой подписи (ЭЦП) получать кредиты и гарантии.

Голованов отметил, что банк также работает по разным госпрограммам, в том числе по программе субсидирования Минэкономразвития РФ, которая реализуется совместно с Корпорацией МСП. Существует программа Банка России и Минсельхоза РФ. "Мы активно работаем по сельхозкооперации и стараемся работать в тех нишах, куда банки не идут и где есть спрос на длинные дешевые средства", - сказал он.

Он подчеркнул, что в Свердловской области банк работает с высокотехнологичным малым и средним бизнесом. "Сегодня здесь в технопарке представлены наши существующие и потенциальные клиенты, с кем ведем переговоры об открытии кредитных линий или предоставлении гарантий, поэтому рассчитываем на то, что Свердловская область в таком духе будет поддерживать с нами взаимоотношения, потому что здесь основное сосредоточение промышленных производств, научной мысли", - пояснил Голованов.