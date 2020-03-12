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Титов: советская неприязнь к бизнесу в сфере торговли давно улетучилась

Также бизнес-омбудсмен отметил, что занимается вопросом переламывания тенденции незаконного уголовного преследования бизнеса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские предприниматели, занятые в сфере торговли, изменили принципы своей работы с 1990-х годов, а советская неприязнь к таким бизнесменам в народе давно улетучилась. Такое мнение высказал в четверг ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" журналист Андрей Ванденко спросил президента о том, верно ли, что "торгаш - жулик". "В сознании народа, мы же так говорим", - ответил ему Путин, рассказав, что в советские годы сталкивался с обманом со стороны продавцов, но предпочитал с ними "не связываться".

"У нас давно уже не советское время, и торговля давно ведется по иным принципам. Миллионы россиян так или иначе сами причастны к торговле, один опыт "челноков" из девяностых чего стоит. Думаю, что советская неприязнь к всесильным распорядителям дефицита в народе давно улетучилась", - отметил Титов.

Бизнес-омбудсмен считает, что сейчас стоит задача переламывать тенденцию незаконного уголовного преследования бизнеса, заявив, что как уполномоченный занимается этим вопросом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТитов, Борис Юрьевич
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