Корпорация МСП поддержала пять проектов Свердловской области на 14 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) оказала гарантийную поддержку пяти проектам Свердловской области на общую сумму 14 млрд рублей. Об этом в четверг заявил журналистам глава Корпорации МСП Александр Браверман после стратегической сессии по развитию МСП во время рабочей поездки в Свердловскую область.

"Мы высоко оцениваем степень подготовки проектов. Все они проработаны очень хорошо. Вопрос по ним практически не было, были два вопроса, которые касаются сбыта. Кумулятивный эффект по области высок по сравнению с другими регионами РФ. Гарантийной поддержки было оказано 14 млрд рублей", - сказал Браверман.

Он отметил, что все презентованные проекты, которые получили гарантийную поддержку пользуются порталом "Бизнес-навигатор МСП".

"Еще один важный момент - пользование бизнес навигатором. Инструмент, который существенно повышает квалификацию МСП. Все представленные здесь проекты в активном режиме пользуются сервисами "Бизнес-навигатора МСП": проверка контрагентов, расчет бизнес-планов, ввод в систему АИС НГС", - добавил глава Корпорации МСП.

Портал "Бизнес-навигатор" был разработан Корпорацией МСП и работает в России с 9 сентября 2016 года. Он призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Это бесплатный информационный ресурс, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.