МСП банк не ожидает роста числа дефолтов со стороны бизнеса из-за ситуации в экономике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Председатель правления МСП банка Дмитрий Голованов считает, что в ближайшее время дефолтов со стороны бизнеса на фоне ситуации на рынке не предвидится. Банк будет кредитовать предприятия в обычном режиме, сообщил он в четверг журналистам на площадке технопарка "Университетский", где проходят мероприятия выездной сессии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

"Пока какого-то серьезного ожидания дефолтов в ближайшее время мы не видим. Работа будет продолжаться, мы будем продолжать кредитовать МСП", - сказал Голованов.

Российский фондовый рынок второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов на фоне решения Всемирной организации здравоохранения признать вспышку коронавируса пандемией и заявлений президента США Дональда Трампа о мерах против распространения коронавируса.

На этом фоне российская валюта дешевеет к американской и европейской. Так, курс доллара подорожал на 1,6% до 74,1 рубля, что стало минимумом с марта 2016 года. Евро вырос на 1,5% до 83,37 рубля. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 4,1% до 34,33 доллара за баррель.