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МСП банк увеличит объем кредитования по программе Минэкономразвития на 20 млрд рублей

Средства планируется распределять по регионам, где у банка находятся удаленные офисы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. МСП банк планирует увеличить объем выдаваемых кредитов по программе субсидирования Минэкономразвития РФ с 45,5 до 65 млрд рублей, средства планируется распределять по регионам, где у банка находятся удаленные офисы. Об этом в четверг ТАСС сообщил председатель правления банка Дмитрий Голованов на площадке технопарка "Университетский", где проходят мероприятия выездной сессии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства ("Корпорации МСП").

"В этом году общий объем выданных кредитов по нашим технологичным нишам составил порядка 84 млрд рублей, в том числе около 45,5 млрд рублей в рамках программы субсидирования Минэкономразвития. По этой программе мы планируем увеличить с 45 до 65 млрд рублей и как раз будем их распределять по всем нашим регионам, где находятся удаленные наши офисы, чтобы предприниматели могли получать все виды поддержки", - сказал он.

Малый и средний бизнес, по словам Голованова, за последнее время показал неплохую динамику с точки зрения финансовых показателей и банк ожидает рост по общему объему кредитования.

Он отметил, что более 80% кредитуемых компаний - это инвестпроекты в производственной сфере. "Среди них выделен отдельный сегмент по высокотехнологичным компаниям, газелям и стартапам", - сказал Голованов.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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