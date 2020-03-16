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Дневник предпринимателя: дети – "торопыги", любовь и кролики

Владелица бренда одежды из органической шерсти Rusangora Лада Кирисенко рассказала ТАСС, зачем восстанавливает популяцию ангорских кроликов в России и почему социальная миссия должна быть у каждого дела
© ТАСС

Когда исчерпал возможности карьерного роста

Любая работа, сколько себя помню, всегда воспринималась собственным детищем. Поэтому, что называется, пахала от зари до зари: личное или рабочее время всегда сливалось в одно — ведь главное результат. Думаю, что это предпринимательский навык — неважно в найме ты или нет. Я решилась на собственный бизнес, когда полностью исчерпала все возможности для карьерного роста. С середины 90-ых годов я занималась коммерческим продвижением в различных СМИ — начинала сотрудником отдела маркетинга, а закончила директором по продвижению одной из ведущих общественно-политических газет. Дальше расти было некуда, случился еще и декрет, дети, суматоха. Вот тогда-то я и пришла к своему делу, но совершенно случайно. Моя мама каждый год вязала всей семье шапки — у каждого было по 16 штук! И серые, и белые, и в полосочку. И ведь ей же не откажешь. Я захотела немного разнообразить ее досуг и решила купить ниток из шерсти ангорских кроликов. В поисках самой дорогой нитки (нитка из шерсти ангорских кроликов традиционно относится к люксовому сегменту — прим. ТАСС) я с удивлением обнаружила, что ее российского производства в 2012 году-то и нет! Вот так нежданно-негаданно и началось мое предпринимательство. Рынок был пустой и это был своего рода вызов.

Описание
© Артем Геодакян/ТАСC

Кролики, €1200 и борьба за выживание

Мои самые первые вложения составили €1200 — столько стоили три ангорских кролика, которых я привезла из Германии. А дальше началась самая настоящая борьба — они начали постоянно болеть. Посетив не один десяток ветеринарных врачей, за три первых года я научилась разбираться в проблемах здоровья кроликов ничуть не хуже. А за последние восемь лет я, наверное, все узнала о пуховом кролиководстве, начиная от правильных прививок и заканчивая искусственным осеменением. С 90-ых пуховые кролики в России начали гибнуть, в том числе на это повлиял и развал страны: был занесен вирус, из-за которого их популяция начала резко сокращаться. В то время никто не задумывался, что это приведет к полному исчезновению данного вида в стране. По сути, c этой породой мне пришлось заново в одиночку изобретать велосипед — где не было ни намека, что все получится. Но мне было очень интересно и ни одного дня я не думала, чтобы бросить! Ведь в любом деле самое главное — прогресс, а он у меня был. 

Выучить иностранный язык, чтобы прясть

Есть такая русская поговорка "Меньше знаешь — крепче спишь". Вот она прямо про мой бизнес. Все сложности приходили постепенно — это и правильно, иначе бы я спасовала. Я очень чутко отношусь к таким маленьким переходам и никуда не спешу — и в жизни, и в бизнесе. Наверное, это и помогло выстоять и запустить производство пряжи. Когда поголовье кроликов выросло, я настригла несколько килограммов шерсти и подумала: "Отлично, теперь можно раздать бабушкам шерсть на пряжу". Тут-то и выяснилось, что пряхи в деревнях и селах канули в лету. Их просто единицы! И я поняла, что как-то не подготовилась к этому моменту, придется учиться прясть самой! А чтобы понимать основы прядения и все технические моменты пришлось выучить английский, так как онлайн-курсов на русском языке 6 лет назад по этой теме не было. Английский учила несколько лет пока ждала детей с ежедневных тренировок в спортшколе. И прясть училась, буквально, в машине — брала с собой прялку и прохожие оборачивались, не веря своим глазам. Эти знания в дальнейшем помогли и с поиском подрядчиков: сначала за рубежом, а впоследствии в России — в Оренбурге.

Психология любви

Когда имеешь дело с такими красивыми и умными животными, как ангорские кролики, то сильно к ним привязываешься. Не очень много бизнесов, если вдуматься, строятся на гармонии и любви между человеком и животными. Сначала у всех моих кроликов были имена. А потом, когда стадо перевалило за 100 голов, имен хватать перестало. И хотя теперь все кролики только со своими порядковыми номерами, это не уменьшает моей любви к этим прелестным созданиям! Вот вы знали, что для сбора шерсти кролика можно положить на колени и целый час стричь ножницами без остановки? Скорее всего нет! А он будет лежать смирно и даже может заснуть.

Миссия у каждого

Я считаю, что своя социальная миссия должна быть у каждого бизнеса независимо от сферы. У меня, например, как и с бизнесом, вышло случайно. Моя подруга открыла в Ивантеевке так называемую хобби-кофейню по принципу "вяжи и болтай". Меня попросили принести туда кроликов — благо и ферма совсем рядом. И вот кто-то сказал: "Мы сегодня вяжем для недоношенных детей". А я посмотрела — они из акрила вяжут, у меня аж сердце сжалось. У меня на всякий случай оказались с собой нитки, и я сразу сказала: "Давайте свяжем им носочки из ангоры. Я невольно еще подумала: "Боже! Эти дети — "торопыжки" весом в 500 грамм, а один мой кролик весит целых пять килограмм. Можно их всех одеть в носочки из шерсти моих кроликов". Вот так и появилась моя социальная миссия — она мне таких сил, такой энергии придала! Просто невероятной. И мы с подругами занялись волонтерской работой: начали вязать и передавать вещи для недоношенных детей в отделение детской реанимации городской больницы Королева, еще и организовали свою группу во "ВКонтакте". А осенью 2016 года даже городской праздник организовали в честь Дня недоношенных. На 40-летие того самого отделения недоношенных мы собрали порядка 200 человек — мам и их детей, выписанных с этой больницы в разное время. Так, встреча врачей с пациентами получилась очень эмоциональной. В итоге в городе родилась традиция под названием "Согреем маленькую жизнь". В первый год мы закрыли потребность в одежде для 700 маленьких пациентов, а сегодня уже и не сосчитать, но много — очень много носочков и шапочек делают наши волонтеры.

Полноценное развитие

Сегодня мой ассортимент для взрослых и детей включает шапки, носки, варежки, джемпера, свитера, палантины — это до 500 единиц новой продукции каждый месяц. Я постоянно в поиске новых идей для развития полноценной марки одежды. Сегодня я представлена в Wildberries, в своем интернет-магазине и в социальных сетях. Клиенты приходят самые разные: кто-то, узнавая о моей социальной миссии, кто-то через интернет, а кто-то через торговые ярмарки. Многие с удивлением узнают, что вещи из шерсти ангорского кролика в восемь раз теплее тех же вещей из овечьей шерсти. То есть, это не просто хорошая эксклюзивная вещь — это вещь, которая прослужит очень долго и согреет даже в очень промозглый день. Продвигаться мне помогают социальные сети и, конечно же, выставки. Пока я на этом этапе и мне все нравится. В дальнейшем я расширю свою ферму, а пока изучаю профильную информацию на портале Бизнес-навигатор МСП (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело — прим. ТАСС). Там есть отдельная вкладка по фермерам, где можно посмотреть существующие льготы и услуги, а также использовать инструменты по дальнейшему продвижению своих услуг или продукции.

Счастье — это предпринимать

Бизнес для меня это про счастье — счастье предпринимать и делать полезное — не просто ставить цель зарабатывать, а развивать своих клиентов — через социальную миссию, искреннее тепло моей продукции и любовь — к жизни и, конечно же, к кроликам.

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