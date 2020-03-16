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Власти Петербурга поддержат малый бизнес в условиях коронавируса и падения цен на нефть

План мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса должен быть разработан в течение трех недель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил в понедельник на совещании с членами городского правительства создать оперативный штаб поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы избежать банкротств предприятий в изменившихся экономических условиях.

"Сегодня есть проблемы не только в нашем городе, в нашей стране, но и вообще в мире в связи с коронавирусом, падением цен [на нефть], снижением потребления и многим другим. Для нас важно в этой ситуации поддержать малый и средний бизнес <...> Поручаю создать оперативный штаб поддержки малого и среднего бизнеса, еженедельно рассматривать вопросы, поступающие от этих предприятий. Каждое банкротство рассматривать как ЧП", - сказал Беглов.

Как отметил на совещании глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, за последнее время основные экономические показатели в Санкт-Петербурге демонстрировали положительную динамику, увеличился оборот малых и средних предприятий, но при этом нельзя не учитывать "негативные тенденции внешнего мира".

"Распространение коронавирусной инфекции в первую очередь скажется на сфере туризма, общественного питания, торговле. По предварительным оценкам, снижение доходности в этих отраслях может составлять 20-30%", - сказал Соловейчик.

В числе планируемых мер поддержки временного характера он назвал квартальные отсрочки налоговых платежей, снижение стоимости арендных мест на розничном рынке, вовлечение новых территорий для организации ярмарок. Он предложил также заключить соглашения с госкорпорациями об увеличении закупок у малого бизнеса с 15% до 30%.

План мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса по поручению губернатора должен быть разработан в течение трех недель.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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