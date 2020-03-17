Около 2 тыс. рабочих мест создали на малых и средних предприятиях Подмосковья за год

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области за 2019 год выдало 338 субсидий компаниям сферы малого и среднего бизнеса, что позволило создать на их базе около 2 тыс. дополнительных рабочих мест, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

"Региональные меры поддержки позволили инвесторам расширить бизнес, в частности 64 предпринимателя получили субсидии на возмещение первого взноса при заключении договора лизинга оборудования на сумму 150 млн рублей, 166 субъектов МСП воспользовались субсидиями на приобретение оборудования на сумму около 484 млн рублей. А 108 МСП, имеющих социальную направленность, воспользовались региональной поддержкой для компенсации затрат на сумму 142,5 млн рублей, что позволило создать около 2 тыс. дополнительных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, слова которой приводятся в сообщении, в приоритете - предприятия, на базе которых создаются рабочие места для людей с ограниченными физическими возможностями, а также для многодетных мам. "Наша задача - не просто создать комфортный инвестиционный климат в регионе, но и обеспечить жителей Подмосковья рабочими местами возле дома", - сказала министр.