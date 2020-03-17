Титов попросил Силуанова изучить возможность снижения НДС для цветоводов до 10%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил министра финансов Антона Силуанова изучить вопрос снижения налога на добавленную стоимость (НДС) в цветочной отрасли с 20% до 10%. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Титов сослался на обращение компании "Изовол Агро", в котором заявитель указал на то, что "после введения НДС для сферы цветоводство в России в 2019 году конкурентоспособность отрасли резко упала с учетом традиционных ценовых преимуществ зарубежных производителей, а также конкуренции со стороны Республики Беларусь".

"Заявитель ходатайствует о рассмотрении возможности снижения НДС в отрасли до 10% с целью поддержки отечественного производства цветов. В этой связи буду признателен за направление в адрес уполномоченного позиции Минфина по вопросу возможного снижения НДС для цветоводов", - говорится в письме Титова главе министерства.

В компании "Изовол Агро" (письмо также имеется в распоряжении ТАСС) отметили, что после введения 1 января 2019 года НДС в размере 20% цветочная отрасль оказалась в непростом положении, "поскольку НДС для цветоводов является практически прямым налогом с оборота и составляет 10-12% от выручки". В компании считают, что федеральная поддержка цветоводов отсутствует, а строительство новых комбинатов с 2013 года не ведется, что "приводит к упадку отрасли, которая может прекратить свое существование".

ТАСС пока не располагает официальной позицией Минфина и Минпромторга по данному вопросу.