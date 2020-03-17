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Власти Москвы составят перечень рекомендаций для бизнеса по обращениям на "горячую линию"

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, за несколько недель сформируется пул схожих вопросов, и предприниматель сможет смотреть типичные рекомендации, пошагово

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Власти Москвы будут еженедельно проводить анализ обращений предпринимателей на "горячую линию" поддержки бизнеса в условиях нестабильной экономической ситуации и составят перечень рекомендаций по типичным вопросам. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

"Мы еженедельно в четверг - пятницу будем делать анализ и представлять его и средствам массовой информации, пользователем соцсетей и предпринимателям непосредственно. Считаем, что, скорее всего, за две-три недели сформируется пул схожих вопросов, и предприниматель сможет смотреть типичные рекомендации, пошагово. На каждую задачу мы уже сейчас кейсами формируем эти инструкции, будем их наполнять по мере поступления вопросов, потому что они могут быть специфичны", - сказал он.

По его словам, для одних предпринимателей могут быть актуальны вопросы снижение трафика клиентов, для других - сложности с логистикой, для третьих - прекращение поставок комплектующих из-за рубежа. Он отметил, что "на каждую ситуацию должна быть рецептура".

Правительство Москвы 16 марта запустило горячую линию для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которая поможет оперативно решить вопросы, возникающие у представителей бизнес-сферы в условиях общей нестабильной мировой экономической ситуации, сложившейся в результате распространения коронавируса. Телефон горячей линии: +7 (495) 276-24-17. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а по пятницам - с 09:00 до 16:45. Предпринимателям также предлагают пройти экспресс-анкетирование онлайн или по телефону, рассказав о проблемах, с которыми столкнулся бизнес, и внести свои предложения. Кроме того, предприниматели могут получить консультации и узнать о мерах поддержки в центрах услуг для бизнеса, на сайте.

Теги
Россия
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Свыше 100 обращений поступило за сутки на горячую линию поддержки бизнеса в Москве
Власти Москвы отмечают, что горячая линия также призвана аккумулировать предложения бизнеса по улучшению ситуации в экономике
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