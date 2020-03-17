Свыше 100 обращений поступило за сутки на горячую линию поддержки бизнеса в Москве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более 100 обращений от малого и среднего бизнеса поступило за сутки на горячую линию поддержки предпринимателей Москвы в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Правительство Москвы 16 марта организовало горячую линию для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Бизнесмены также могут пройти экспресс-анкетирование онлайн, сообщить о проблемах и внести свои предложения. Предприниматели могут получить консультации и узнать о мерах поддержки в центрах услуг для бизнеса, на сайте mbm.mos.ru.

"Порядка 100 [обращений поступило на горячую линию]. Из них где-то 78 - через анкетирование и порядка 30 - это звонки", - сказал Фурсин.

По его словам, горячая линия позволяет бизнесу получить юридическую помощь, например, по вопросам, связанным с исполнением уже заключенных контрактов и обязательств. Также предприниматели могут получить информацию о существующих механизмах государственной поддержки, которыми можно воспользоваться для стабилизации и улучшения деятельности предприятия. Кроме того, горячая линия призвана аккумулировать предложения бизнеса по улучшению ситуации в экономике.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.