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Объем закупок у малого и среднего бизнеса в Ярославской области за год вырос на четверть

В 2019 году он составил 25 млрд рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса Ярославской области крупными компаниями в 2019 году составил 25 млрд рублей, что на 24,4% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В 2019 году малый и средний бизнес Ярославской области поставил товаров и оказал услуг крупнейшим компаниям России на сумму почти 25 мдрд рублей. Это на 24,4% больше, чем в 2018 году. В ассортимент было включено более 6,5 тыс. позиций", - говорится в сообщении.

За прошедший год более 1 тыс. малых и средних предприятий (МСП) региона заключили 4,6 тыс. договоров с 719 крупными российскими компаниями. Крупнейшими заказчиками стали "Ростелеком" (3,32 млрд рублей), "Российские железные дороги" (2,55 млрд), "МРСК Центра" (1,49 млрд), Росавтодор (1,19 млрд), "ОДК-Сатурн" (1,08 млрд). Общегодовой объем закупок государственными и муниципальными заказчиками у малого и среднего бизнеса составил более 11 млрд рублей.

"Ярославский малый и средний бизнес наращивает участие в закупках как крупных компаний, так и государственных и муниципальных заказчиков. Мы ежеквартально проводим для субъектов МСП обучающие семинары, предоставляем возможность бесплатно получить электронную цифровую подпись для участия в торгах в рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства", - цитирует пресс-служба и.о. директора департамента инвестиций и промышленности региона Дмитрия Глушкова.

Теги
РоссияЯрославская область
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