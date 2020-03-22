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Распространение коронавируса нового типа

Решетников: эффект от пандемии скажется на малом бизнесе уже в ближайшие месяцы

При этом глава МЭР напомнил, что эпидемии и шоки носят временный характер

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Негативный эффект от распространения коронавируса скажется на малом бизнесе уже в ближайшие несколько месяцев, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"В ближайшие несколько месяцев малый бизнес уже на себе остро почувствует, особенно в крупных городах. Поэтому очень важно сейчас сосредоточить все меры на то, чтобы дать передышку, переждать время, когда появится определенность", - сказал Решетников.

Он также отметил, что "эти эпидемии и эти шоки временные, потом экономика вернется на траекторию роста, но какая это будет траектория, очень сильно зависит от того, насколько адекватно и быстро мы будем принимать меры сейчас".

Ранее правительство РФ разработало план первоочередных мероприятий и действий по обеспечению устойчивого развития российской экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусной инфекцией, содержащий меры поддержки населения и отраслей экономики.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичРаспространение коронавируса нового типа
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