Предприниматели Москвы могут внести данные в торговый реестр онлайн

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Официальный сайт мэра Москвы запустил новый сервис, благодаря которому предприниматели могут вносить данные в торговый реестр онлайн, что позволит сократить бумажный оборот. Об этом сообщается в понедельник на портале.

"Теперь бизнесменам, которые занимаются торговлей и поставкой товаров, не нужно посещать управу, чтобы внести или скорректировать данные о принадлежащих им объектах. С появлением нового сервиса они смогут в любое удобное для себя время проверить, верно ли указана информация об их объектах в московском торговом реестре, и при необходимости оперативно внести изменения по каждому конкретному объекту. Кроме того, сервис позволит значительно сократить представителям бизнеса бумажную работу", - говорится в сообщении.

Чтобы подать сведения в торговый реестр онлайн, достаточно войти в личный кабинет юридического лица на mos.ru и воспользоваться новой услугой.

При этом раньше предприниматель собирал пакет документов и шел с ним в управу, там бумаги сканировали, и специалисты заполняли необходимые заявления. Все это отнимало значительное время и у представителей бизнеса, и у сотрудников органов исполнительной власти. Теперь подать сведения в торговый реестр Москвы можно без личного присутствия в любой удобный момент из любой точки мира, где есть выход в интернет, уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий.

"Цифровизация упрощает межведомственные согласования, экономит предпринимателям силы и время. Уже сейчас на портале mos.ru им доступно больше 220 онлайн-услуг и сервисов", - цитирует портал заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Улучшению условий ведения бизнеса посвящен национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На реализацию нацпроекта до 2024 года планируется выделить 481,5 млрд рублей.