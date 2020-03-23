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Бизнес предложил вдвое сократить сроки лишения свободы за уклонение от уплаты налогов

Согласно действующему УК, максимальное наказание по статье об уклонении от уплаты налогов составляют шесть лет

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Деловая Россия" для улучшения бизнес-климата в стране предложила вдвое снизить сроки максимального наказания по статьям УК РФ об уклонении от уплаты налогов, сборов, страховых взносов и сокрытия имущества. Соответствующие предложения в адрес Минэкономразвития РФ направила общественный уполномоченный по защите предпринимателей в уголовном процессе при бизнес-омбудсмене Москвы, член генсовета "Деловой России" Екатерина Авдеева.

Документ направлен в министерство 20 марта для дополнения плана "Трансформация делового климата", который должен помочь ускорить темпы роста притока инвестиций в Россию и снизить административные барьеры для бизнеса, а следовательно, улучшить бизнес-климат в стране. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Предлагается в санкциях ч. 2 ст. 199, 199.1, 199.4 УК РФ установить максимальный срок лишения свободы три года, а в квалифицированном составе, предусмотренном ч. 2 ст. 199.2 УК РФ - до четырех лет", - говорится в документе.

Согласно действующему УК, максимальное наказание по статье об уклонении от уплаты налогов организациями и индивидуальными предпринимателями (ч. 2 ст. 199) и по статье о неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.1), составляют шесть лет, организация же предлагает сократить их до трех лет. Максимальное наказание за сокрытие денежных средств и имущества организации или индивидуального предпринимателя (ИП), за счет которых возможно взыскание налогов и сборов, составляет семь лет (ч. 2 ст. 199.2), бизнес-объединение предлагает его сократить до четырех лет.

Соответствующие изменения в УК предлагается внести в правительство РФ в апреле 2020 года, в Госдуму - уже в июне. Ответственными исполнителями предлагается назначить Минюст РФ, Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Что это будет означать для предпринимателей?

С изменением максимального наказания меняется и квалификация преступления, поясняет Авдеева. Согласно УК, преступления по данным статьям являются тяжкими, но если смягчить наказание, то они будут считаться преступлениями небольшой и средней тяжести, а значит и уменьшится срок исковой давности с 10 до пяти и шести лет в зависимости от инкриминируемого преступления.

"Если сейчас преступление квалифицируется как тяжкое, то и срок исковой давности составляет 10 лет. Исходя из опыта правоприменительной практики, предприниматель порой не может доказать правоту своих действий, которые он совершил 10 лет назад, в виду сложности поиска документов", - говорит собеседница агентства.

Общественный омбудсмен поясняет, что подобные изменения помогут снизить давление на предпринимателей ввиду своевременной работы инспекций Федеральной налоговой службы (ФНС).

"Предприниматель будет иметь возможность оспорить доначисление налоговых платежей в арбитражном, а не в уголовном процессе. Кроме того, поскольку срок хранения обязательных документов составляет пять лет, предприниматель будет иметь больше возможностей доказать свою добросовестность", - подчеркивает Авдеева.

Она также добавляет, что при сегодняшних цифровых возможностях налоговой службы инспекция может выявить сомнительные операции и переводы в адрес контрагентов за считанные месяцы, поэтому смысла в такой долгой исковой давности на сегодняшний день практически нет.

"Правоприменительная практика нам также говорит, что в большинстве случаев суд выносит приговор, наказание по которому не составляет более трех лет лишения свободы", - отмечает общественный бизнес-омбудсмен.

О "Трансформации делового климата"

План "Трансформации делового климата" - это комплексные меры по упрощению административных процедур, с которыми сталкивается бизнес. План должен помочь справиться с задачей, которую поставил президент России Владимир Путин в 2019 году - к 2024 году войти в первую двадцатку рейтинга Doing Business и увеличить к 2024 году долю инвестиций в экономике до 25%. План содержит в себе 16 направлений развития - городское строительство, таможенное регулирование, защита счетов от блокировок, стимулирование инвестиций, развитие экспорта, экология.

Курирует выполнение плана первый вице-премьер Андрей Белоусов, а значительную часть вопросов будут контролировать руководитель аппарата правительства РФ, вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующая сельское хозяйство вице-премьер Виктория Абрамченко и вице-премьер по вопросам строительства Марат Хуснуллин, сообщал ранее источник ТАСС в финансово экономическом блоке правительства. Разработка плана остается за Минэкономразвития.

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