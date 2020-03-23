Самозанятые могут делать взносы на будущую пенсию добровольно в мобильном приложении

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Самозанятые могут делать добровольные взносы на будущую пенсию через мобильное приложение, размер взноса за один год стажа работы составит почти 32,5 тыс. рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

"Самозанятые граждане, применяющее налог на профессиональный доход, теперь могут делать добровольные отчисления на свою пенсию через мобильное приложение "Мой налог". Платить взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или делать небольшие периодические отчисления. При уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа (в 2020 году это 32 тыс. 448 рублей за полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один год", - говорится в сообщении.

В случае уплаты страховых взносов ниже фиксированной суммы в стаж будет засчитан период, пропорциональный сделанному платежу, пояснили в фонде.

До запуска мобильного приложения самозанятые лично или по почте подавали заявление о постановке на учет в Пенсионный фонд в качестве плательщиков, а сами платежи совершали по реквизитам через банк, отметили в ПФР. После регистрации в приложении страхователь получает доступ к информации о сумме взносов для уплаты в текущем году (стоимость страхового года), сведениям об учтенных платежах в Пенсионном фонде и размере стажа, который будет отражен на лицевом счете по окончании года.

В ПФР напомнили, что самозанятые не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно, в том числе за счет добровольных взносов.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.