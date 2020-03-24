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Распространение коронавируса нового типа

Правительство рассмотрит отдельные виды поддержки для малого бизнеса в сфере сервиса

Ранее бизнес-объединения "Опора России", "Деловая Россия" и Торгово-промышленная палата предложили временно освободить предпринимателей от налога на прибыль, ввести мораторий на имущественный, транспортный, земельный налог и оказать содействие в реструктуризации задолженности перед банками

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российское правительство рассматривает возможность введения отдельных специализированных мер поддержки малого и среднего бизнеса из сектора сервиса в условиях распространения коронавируса. Два источника из аппарата правительства РФ сообщили ТАСС, что сотрудников аппарата попросили собрать свои предложения по спецподдержке бизнеса, чтобы не допустить срывов главных показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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"Одна из главных задач нацпроекта МСП - это увеличение численности занятых в этом секторе с 19,2 до 25 млн человек к 2024 году. Из-за сложностей, вызванных коронавирусом, многие бизнесы из сектора сервиса - ресторанная отрасль, ивент-индустрия, легкая промышленность, мелкая розничная торговля и так далее, оказались в затруднительном положении. Рассматривается возможность поддержать их спецмерами, чтобы не допустить сокращения числа работников", - сказал собеседник ТАСС.

Другой источник в аппарате правительства подтвердил ТАСС такую возможность, отметив, что первоочередные меры спецподдержки могут быть рассмотрены "для ресторанной и ивент-индустрии". Предложения направляются в аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова - куратора нацпроекта МСП.

Ранее бизнес-объединения "Опора России", "Деловая Россия" и Торгово-промышленная палата (ТПП РФ) уже направили в правительство РФ свои предложения по поддержке малого бизнеса. В частности, было предложено временно освободить предпринимателей от налога на прибыль, ввести мораторий на имущественный, транспортный, земельный налог и оказать содействие в реструктуризации задолженности малого и среднего бизнеса перед банками, а также выделить прямые адресные субсидии социальным или системообразующим малым предприятиям.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в России. В его структуру входит пять федеральных проектов: "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", а также "Популяризация предпринимательства". Эти меры призваны увеличить количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн к 2024 году, нарастить долю МСП в ВВП страны до 32%, а долю экспорта субъектов МСП - до 10% от общего объема.

О ситуации с коронавирусом

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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