Бизнес спортивной индустрии просит правительство России об "антикризисных" кредитах под 0%

Под документом подписались 27 человек: руководители бизнесов, спортсмены, представители общественных организаций. В их числе - руководитель рабочей группы по развитию механизмов поддержки спортивной индустрии и созданию спортивно-производственных кластеров Общественного совета при Министерстве спорта РФ Денис Гудков, президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Малый и средний бизнес в области физической культуры и спорта, фитнеса и массовых спортивных мероприятий направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с 13 предложениями о мерах поддержки в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной коронавирусом нового типа. В частности, представители индустрии просят выдавать государственные беспроцентные кредиты сроком на один год, говорится в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Для оперативного предотвращения риска закрытия и банкротства предпринимателей и организаций, задействованных в сфере физической культуры и спорта, для создания условий последующего развития предпринимательской деятельности и защиты трудоспособного населения страны просим Вас оказать следующую поддержку отрасли: <…> рассмотреть возможность выдачи государственных антикризисных кредитов из ФНБ под 0% сроком на один год, что поможет сохранить малые и средние предприятия, не увольнять сотрудников и не создавать дополнительную социальную напряженность", - говорится в письме.

Также авторы предлагают предоставить на 120 дней налоговые и арендные каникулы, установить мораторий на расторжение договоров аренды на тот же срок, признать на федеральном уровне все принятые ограничительные меры обстоятельствами непреодолимой силы.

Кроме того, подписанты просят предоставить ипотечные, кредитные и налоговые каникулы на 120 дней для физических лиц, которые являются работниками отрасли, ввести мораторий на инициирование и введение процедур банкротства на 2020 год, кроме случаев инициирования самим должником.

Ситуация в отрасли

В письме говорится, что в марте для предупреждения распространения коронавируса в России были введены ограничительные меры, которые касаются проведения массовых спортивных мероприятий. С 21 марта в Москве установлен запрет на допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей вплоть до особого распоряжения.

В связи с этим, как отмечается в документе, событийный бизнес, обеспечивающий проведение массовых спортивных мероприятий, а вместе с ним и весь любительский спорт оказались в критической ситуации, а ожидаемые потери в индустрии фитнеса, по оценке экспертов, могут составить до 70%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 марта поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. Как уточняли в кабмине, такая мера вводится для поддержки предприятий в связи с экономическими сложностями, с которыми они столкнулись из-за пандемии нового коронавируса.

Ранее свои предложения о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от ситуации с коронавирусом, представили правительству РФ бизнес-объединения "Опора России", "Деловая Россия" и Торгово-промышленная палата РФ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрированы 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.