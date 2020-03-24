Титов поддержал освобождение от арендной платы ряда предприятий в Москве

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов поддержал освобождение от аренды ряда предприятий в Москве, что предусматривает первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за ситуации с коронавирусом. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил во вторник ТАСС.

"То, что развлекательные, спортивные и образовательные предприятия освобождают от платы за аренду городских площадей, то, что для киосков в метро эта плата сокращается вдвое, однозначно хорошо. Москва по оперативности мер поддержки опережает всю остальную Россию. Но комплекс мер еще далеко не исчерпан", - сказал он.

При этом Титов сказал, что "будет наивно полагать, что общепит и гостиницы к декабрю наверстают резко упавшие обороты и компенсируют уже понесенные и еще предстоящие потери". "Таким образом, либо правительству города через несколько месяцев придется принимать новые решения о поддержке, либо "рельеф" столичного малого и среднего бизнеса к 2021 году очень сильно изменится", - убежден он.

Бизнес-омбудсмен добавил, что московские институты развития "могли бы сейчас давать малым и средним компаниям дополнительные гарантии по кредитам, чтобы покрыть острые кассовые разрывы", а для поддержания упавшего спроса в ряде отраслей - ввести отсрочку по уплате НДФЛ.

Антикризисные меры Москвы

Власти Москвы предусмотрели первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за снижения деловой активности и введения ограничительных мер из-за коронавируса, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

Отмечается, что меры поддержки первого пакета включают продление срока уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков - организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря текущего года. Также предусматривается продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря.

В материалах отмечается, что также планируется освободить от арендной платы организации, осуществляющие виды деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, которые арендуют земли и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы, в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.