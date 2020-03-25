По предприятиям особой экономической зоны Москвы можно будет прогуляться онлайн

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" запускает свой YouTube-канал, на котором можно будет посмотреть онлайн-экскурсии по производственным площадкам. Об этом в среду сообщает пресс-служба ОЭЗ "Технополис Москва" со ссылкой на генерального директора Геннадия Дегтева.

"В ближайшие дни на канале будут запущены life-трансляции со специалистами и резидентами. Также на канале будут агрегированы ранее снятые видеоматериалы о компаниях, которые работают в ОЭЗ, обучающие ролики, отчеты с мероприятий и репортажи с производственных площадок", - сказал он.

Подписчики канала смогут узнать, как устроена работа ОЭЗ, как стать резидентом, смогут посетить производства онлайн, следить за последними новостями.

Сейчас в "Технополис" входит более 140 предприятий различных областей, в том числе по выпуску жизненно важных лекарств и производству углеродного волокна. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, слова которого также приводит пресс-служба ОЭЗ. Он подчеркнул, что сейчас возможность онлайн-доступа к информации, услугам и сервисам особенно актуальна, а новый ресурс может стать площадкой для обмена опытом и лучшими практиками.