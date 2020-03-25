Консервный завод на Ставрополье планирует в 2020 году увеличить производство в 2,6 раза

ПЯТИГОРСК, 25 марта. /ТАСС/. "Первый консервный завод" в Георгиевске, один из крупнейших производителей плодовоовощной консервированной продукции на Ставрополье, в 2020 году планирует увеличить объем производимой продукции в 2,6 раза. По национальному проекту поддержки малого и среднего бизнеса компания получила на цели развития 5 млрд рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства экономического развития края.

"В 2019 году было произведено 6 тыс. 990 банок консервов, в том числе фасоли - более 3,5 тыс. банок, икры из кабачков - 2,3 тыс. банок. В 2020 году запланировано выпустить 18,4 тыс. банок, в том числе по 4 тыс. банок зеленого горошка, фасоли и икры из кабачков", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, весной 2018 года после банкротства и длительного простоя на заводе были запущены новые производственные линии. В 2019 году на приобретение оборудования для модернизации производства завод по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" получил субсидию в размере 5 млн рублей.

Первый Георгиевский консервный завод был основан в дореволюционное время как томатно-варочный завод. В первые годы существования вырабатывал около 3 тыс. банок консервов, а после сдачи в эксплуатацию в декабре 1973 года новых корпусов вышел на проектную мощность более 60 млн банок. На данный момент это один из крупнейших производителей плодовоовощной консервированной продукции на Ставрополье. Предприятие производит наиболее ходовой ассортимент консервов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.