МТС Банк запустил программу поддержки малого бизнеса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. МТС Банк запустил программу обслуживания "Карантин без затрат" в рамках реализации мер поддержки индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса в условиях распространения COVID-19. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Мы приняли решение о запуске специальных условий, призванных облегчить деятельность малому бизнесу. Малый бизнес - одно из стратегических направлений для банка и нам важно оставаться для клиентов надежным финансовым партнером", - отметил руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.

В рамках программы поддержки банк с 1 апреля 2020 года отменит комиссию за внешние переводы на расчетные счета юридических лиц по всем программам расчетно-кассового обслуживания для действующих и новых клиентов - индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса. Также банк отменит комиссию за перечисления денежных средств по счетам физических лиц, которые обслуживаются по зарплатному проекту в МТС Банке.

Кроме того, для клиентов, подключенных к тарифам "Минимум", "Точный" и "Стабильный", будет доступно одно внесение наличных средств на расчетный счет через кассу банка без комиссии.

Еще одной мерой поддержки для клиентов малого бизнеса является временное предоставление льготных условий по интернет-эквайрингу.