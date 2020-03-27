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МТС Банк запустил программу поддержки малого бизнеса

С 1 апреля банк отменит комиссию за внешние переводы на расчетные счета юрлиц по всем программам расчетно-кассового обслуживания
Описание
© Пресс-служба МТС Банка

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. МТС Банк запустил программу обслуживания "Карантин без затрат" в рамках реализации мер поддержки индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса в условиях распространения COVID-19. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Мы приняли решение о запуске специальных условий, призванных облегчить деятельность малому бизнесу. Малый бизнес - одно из стратегических направлений для банка и нам важно оставаться для клиентов надежным финансовым партнером", - отметил руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.

В рамках программы поддержки банк с 1 апреля 2020 года отменит комиссию за внешние переводы на расчетные счета юридических лиц по всем программам расчетно-кассового обслуживания для действующих и новых клиентов - индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса. Также банк отменит комиссию за перечисления денежных средств по счетам физических лиц, которые обслуживаются по зарплатному проекту в МТС Банке.

Кроме того, для клиентов, подключенных к тарифам "Минимум", "Точный" и "Стабильный", будет доступно одно внесение наличных средств на расчетный счет через кассу банка без комиссии.

Еще одной мерой поддержки для клиентов малого бизнеса является временное предоставление льготных условий по интернет-эквайрингу.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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