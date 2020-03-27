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Гендиректора "Яндекса" в России и Wildberries вошли новый состав правкомиссии по МСП

В числе участников комиссии также значатся представили бизнес-объединений - президент "Опоры России" Александр Калинин и председатель "Деловой России" Алексей Репик

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило новый состав правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. В него вошли главы "Яндекс", музыкального лейбла Black Star, а также руководители бизнес-объединений "Опора России" и "Деловая Россия". Распоряжение с полным списком участников опубликовано на сайте правительства РФ.

"Утвердить прилагаемый состав правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства", - говорится в документе, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В числе участников комиссии значатся представили бизнес-объединений - президент "Опоры России" Александр Калинин и председатель "Деловой России" Алексей Репик.

Кроме того, в списке фигурируют ряд предпринимателей. Среди них - генеральный директор музыкального лейбла Black Star Павел Курьянов, гендиректор "Яндекс" в России Елена Бунина и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Главой комиссии является премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБунина, Елена ИгоревнаБакальчук, Татьяна ВладимировнаРепик, Алексей Евгеньевич
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