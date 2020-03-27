Промсвязьбанк предоставит кредитные каникулы гостиницам и ресторанам

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Промсвязьбанк предоставит кредитные каникулы для малых и средних предприятий в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, а для остальных - до 31 мая отменит комиссию за ведение расчетного счета. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба банка.

"ПСБ продолжает разрабатывать дополнительные меры поддержки для клиентов МСБ, пострадавших от коронавируса. Мы понимаем в какой сложной ситуации оказались предприятия малого и среднего бизнеса и поэтому стараемся минимизировать их текущие расходы", - приводит пресс-служба слова Константина Басманова, главы блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

Для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, будут применяться кредитные каникулы сроком на три месяца. К числу таких предприятий относятся рестораны, гостиницы, розничная торговля, фитнес-клубы, турагентства и театры.

Кроме того, банк вводит упрощенную процедуру реструктуризации кредитной задолженности для других отраслей. В пресс-службе банка уточнили, что по некоторым кредитам оформить ее можно будет без посещения офиса.

Помимо этого, с 1 апреля до 31 мая банк отменит комиссию за ведение расчетного счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и фиксированные комиссии по эквайрингу при снижении оборотов.

Антикризисные меры

Банк России 24 марта рекомендовал финансовым организациям реструктурировать кредиты субъектов малого и среднего предпринимательства, чье финансовое положение ухудшилось в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, ЦБ РФ 20 марта утвердил ряд мер поддержки заемщиков - физических лиц, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. В дополнение к этой мере президент РФ призвал ввести "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам в случае снижения дохода на 30% и более.

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что банки могут недополучить 5-7,5% годовой прибыли после введения отсрочки по кредитным платежам.