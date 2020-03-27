ТПП направила Мишустину второй пакет предложений о поддержке бизнеса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил в пятницу председателю правительства Михаилу Мишустину второй пакет предложений о поддержке бизнеса в связи с коронавирусом. Он включает в том числе ряд инициатив по электронной коммерции.

"В дополнение мер, вошедших в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, ТПП подготовила пакет по поддержке бизнеса и минимизации негативных последствий от сложившейся ситуации в целях сохранения действующих предприятий и существующих рабочих мест", - говорится в письме, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В документе, в частности, предлагается "разрешить дистанционную торговлю всеми видами товаров в период эпидемии и действия отдельных ограничений", "разрешить работу пунктов выдачи заказов в штатном режиме для обеспечения всех потребностей населения, за исключением пунктов, находящихся в торговых центрах", "установить, что во всех субъектах РФ допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, в том числе с доставкой до места выдачи заказа, указанного гражданами-покупателями".

Ранее в марте ТПП направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову около 40 предложений в пакет мер правительства по поддержке малого и среднего предпринимательства. Среди предлагаемых мер значились отсрочка по уплате налогов малому бизнесу во все уровни бюджетов на шесть месяцев, снижение НДС до 10%, запрет блокировки банковских счетов (за исключением судебных приказов и постановлений судебных приставов), отмена все плановых и внеплановых проверок бизнеса и другие. Свои предложения в правительство вносили и другие деловые объединения, например, "Опора России" и "Деловая Россия", а также представители различных отраслей, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом.

В своем обращении 25 марта президент РФ предложил, в частности, предоставить малым и средним компаниям отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, сделать мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, также снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ (прежде всего для работающих на малый и средний бизнес) и другие инициативы.