Самозанятые получили право пользоваться льготными условиями участия в закупках

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Льготные условия участия субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в закупках юридических лиц распространены на самозанятых, которые ранее могли участвовать в них лишь на общих основаниях. Норма распространяется на самозанятых граждан, которые применяют специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Соответствующие изменения, внесенные в законодательство в декабре 2019 года, вступают в силу 28 марта.

"До настоящего времени самозанятые граждане принимали участие в закупках в соответствии с законом № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на общих основаниях, наряду с иными участниками закупок, что создавало неблагоприятные условия для самозанятых из-за необходимости конкурировать с крупными компаниями.

Распространение преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса, на самозанятых граждан упростит процедуры участия в закупках крупнейших заказчиков, что создаст самозанятым условия для экономического роста и диверсификации бизнеса", - пояснили ТАСС в пресс-службе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

Закупка крупными компаниями товаров, работ, услуг у самозанятых является взаимовыгодным сотрудничеством для заказчиков и самих граждан. При закупках у физических лиц крупные компании уплачивают НДС, а физическое лицо, в соответствии с гражданско-правовым договором, уплачивает налог в размере 13% (НДФЛ). Регистрация в качестве самозанятого дает возможность гражданам уплачивать налог в размере не 13% а 6%, а крупным компаниям избежать уплаты НДС, уточнили в пресс-службе корпорации.

Перечень льгот

Малый и средний бизнес имеет особые условия участия в закупках, которые теперь получили и самозанятые. Предусматривается, например, обязательная квота закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП. С 1 января 2020 года минимальный размер квоты по спецторгам увеличен с 15% до 18% от совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок.

Кроме того, по данным Корпорации МСП, действуют упрощенные процедуры: сокращенный 15-дневный срок оплаты договора, сокращенный 20-дневный срок заключения договора, возможность присоединения к программам партнерства, участники которых могут получить авансирование в размере не менее 30% (в случае установления такого условия в документации).

Также действует сниженный размер обеспечения заявки. Если начальная максимальная цена договора превышает 5 млн рублей, то заказчик вправе установить требование к обеспечению заявок для субъектов МСП в размере не более 2% от начальной минимальной цены. Способ обеспечения выбирает участник - внесение денежных средств на специальный счет или предоставление банковской гарантии, указали в пресс-службе.

Кроме того, ряд заказчиков обязан формировать в плане закупок товаров, работ, услуг "раздел закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства на срок не менее чем три года", добавили в корпорации.

Сейчас крупные компании закупают у физических лиц (не самозанятых) продукции на 180 млрд рублей ежегодно, уточнили в пресс-службе. В 2019 году Корпорация МСП перевыполнила план закупок у субъектов МСП, который по нацпроекту составлял 3,2 трлн рублей. В 2020 году по проекту общий объем закупок со стороны заказчиков у субъектов малого и среднего бизнеса должен составить 3,4 трлн, в 2024 году - 5 трлн рублей.

О самозанятых

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе отмечал, что специальный налоговый режим для самозанятых "себя хорошо зарекомендовал". По его словам, люди пользуются этим "все шире и шире, это легализует деятельность индивидуальных предпринимателей, дает им возможность еще не только решать свои пенсионные вопросы в будущем, но и обратиться в различные финансовые учреждения за кредитами".