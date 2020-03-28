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Распространение коронавируса нового типа

Калининградская область выделит 500 млн рублей на помощь малому бизнесу

В регионе уже 130 компаний подали заявки на получение мер поддержки в связи с пандемией коронавируса

ТАСС, 28 марта. Власти Калининградской области выделяют 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях принимаемых мер по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в субботу сообщил журналистам глава региона Антон Алиханов.

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"300 млн рублей [это средства, ранее предусмотренные по программе "Восток"], 180 млн рублей фонда развития промышленности сейчас также будут направлены на эти цели и 20 млн рублей фонда микрозаймов также будут направлены на эти цели. Те цифры, которые я назвал, это более полумиллиарда рублей, мы их раскассируем уже на следующей неделе", - сказал Алиханов.

Глава региона пояснил, что за мерами поддержки на сегодня обратились 130 компаний. "Здесь будет индивидуальный подход, у нас сейчас 130 компаний уже заявились на эту форму поддержки. Это 750 млн заявленных средств на кредиты. Полмиллиарда у нас уже есть, то есть две трети из заявленного бизнесом на текущий момент может покрыться. Мы очень рассчитываем на дополнительный пакет поддержки, который будет по РФ сформулирован", - отметил он.

По словам Алиханова, у предприятий МСП сейчас есть несколько вариантов, как поступить. Часть бизнесов, например, туристических могут быть закрыты. "Туроператоры, многие из них не могут в текущей ситуации перестроиться, у них нет работы, нет основных средств, нет больших расходов, кроме заработной платы. Я считаю, что мы могли бы помогать такого рода бизнесам, забирая людей себе на фонд социального страхования, на пособия по безработице и на оперативный поиск другой работы", - сказал губернатор, отметив, что после завершения кризиса такие предприятия могут открыться вновь.

В Калининградской области 11 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, еще у четырех человек диагноз подтвержден предварительно. "У нас, к сожалению, есть случаи, когда подтвержденный заболевший из Москвы приезжал отмечать сюда день рождения, и четыре человека, подтверждения по которым мы ждем, это участники его дня рождения", - сказал Алиханов.

В аэропорту "Храброво" введена в действие система, которая позволяет за день до приезда человека получить информацию, откуда он, был или нет за рубежом. "И они расписываются у нас, что они будут находиться либо в обсерваторе, либо на домашнем содержании. Мы берем у них все данные, адреса, телефоны. Все борта контролируются", - добавил он. Сейчас в регионе около 1,6 тыс. человек на домашнем наблюдении, в день местные лаборатории проводят около 400 тестов.

Ситуация с коронавирусом

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1 тыс. 264 случая заражения, выздоровели 49 человек.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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