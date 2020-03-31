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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве запустили онлайн образовательную программу для предпринимателей

Чтобы записаться на онлайн-занятие, нужно зайти в личный кабинет на mbm.mos.ru и зарегистрироваться на странице мероприятия

МОСКВА, 31 марта./ТАСС/. Образовательные мероприятия проекта "Малый бизнес Москвы" переведены в онлайн-формат из-за коронавируса. Об этом во вторник сообщили на сайте мэра.

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"Чтобы быть успешным в любом деле, нужно постоянно анализировать лучшие практики и повышать свои компетенции. Процесс обучения должен быть непрерывным. Поэтому мы не планируем приостанавливать городские образовательные программы для предпринимателей. Они будут проходить онлайн", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

Чтобы записаться на участие в онлайн-занятии, необходимо войти в личный кабинет на mbm.mos.ru и зарегистрироваться на странице мероприятия.

Обучающие программы позволяют получить комплексное образование в бизнес-сфере.

"Улучшать предпринимательские навыки бесплатно и дистанционно можно также в "Онлайн-академии МБМ", - говорится в сообщении.

Проект "Малый бизнес Москвы" городского департамента предпринимательства и инновационного развития оказывает предпринимателям бесплатную консультационную и образовательную поддержку.

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