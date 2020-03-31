"Почта России" упростила для МСБ процедуру оформления отправки посылок

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. "Почта России" создала специализированный цифровой механизм, который позволит упростить процедуру оформления отправки посылок. Такая услуга в первую очередь направлена на поддержку и сокращение временных затрат представителей малого и среднего бизнеса, сообщили в компании.

"Чтобы поддержать российский малый и средний бизнес, нуждающийся сейчас в быстрой и прозрачной функции доставки товаров клиентам, "Почта России" разработала бизнес-решение, которое позволяет ускоренно подключиться к электронному сервису otpravka.pochta.ru по договору-оферте. Этот договор, обладает такой же юридической силой, что и бумажный, и открывает доступ ко всем базовым услугам. Упрощенная процедура заключения договора в цифровом виде позволит интернет-магазинам снизить временные затраты и быстро перейти к массовой отправке посылок своим покупателям, оперативно адаптируясь к новым реалиям рынка", - сообщили в компании.

Почтовый оператор отметил, что подключение к такой услуге состоит из нескольких этапов: электронная регистрация по оферте, проверка данных в автоматическом режиме, далее компании - клиенту предоставляется доступ в личный кабинет и после этого за новым партнером закрепляется личный менеджер.

Такая система работает в пилотном режиме с января 2020 года. Уже сейчас более 30% всех посылок и отправлений внутри страны проходит через сервис otpravka.pochta.ru, ставший для бизнеса единой точкой взаимодействия с клиентом.

По словам гендиректора компании Максима Акимова, до появления электронной оферты подключение партнеров могло занимать недели, а сейчас время подключения не превышает нескольких часов. "Мы давно готовили это решение, но сейчас стало особенно актуально запустить его как можно быстрее. Нам было важно, как можно скорее поддержать наших партнеров, чтобы они не теряли ценное время на организации доставки", - сказал он.