Гарантийную поддержку малого бизнеса Москвы расширят за счет дополнительных мер

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, разработал для своих клиентов специальные меры гарантийной поддержки в условиях сложной экономической ситуации. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе департамента.

"В экстренном порядке мы разработали меры, необходимые в нынешней обстановке для помощи предпринимателям, которые являются заемщиками банков и при этом оказались в сложной экономической ситуации", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Фонд предложит предпринимателям, оказавшимся в кризисной ситуации, провести реструктуризацию задолженности без дополнительного финансового анализа. Пересмотр срока кредита, размера платежа, а также применение других вариантов реструктуризации долга будут возможны в течение всего срока действия поручительства, предоставленного фондом. Кроме того, предусматриваются дополнительные виды поручительств для субъектов малого и среднего бизнеса.

"Мы планируем запустить поручительство фонда на начисленные банком проценты для реструктуризации основного долга заемщика МСП. Объем поручительства при этом может достигать 70% или 100 миллионов рублей, - сообщил Фурсин. - Эта мера коснется суммы процентов, которые будут начисляться в период кризиса до его окончания. В ближайшее время департамент подготовит соответствующие документы для внесения необходимых изменений".

В департаменте также сообщили о снижении требований к финансовому состоянию клиентов, которые претендуют на получение гарантийной поддержки. Для того чтобы обеспечить стабильную работу Фонда, департамент предоставит субсидию на покрытие расходов по дефолтным выплатам, а также проведет докапитализацию, увеличив объем собственных средств фонда.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы помогает решать проблему нехватки собственного залогового обеспечения представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). С помощью фонда московские предприниматели получили 168 миллиардов рублей, что составляет 25% от совокупной региональной гарантийной поддержки. Прирост объема полученных с помощью фонда кредитов за 2019 год по сравнению с 2018-м составил 17%.