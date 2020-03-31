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Дочка Корпорации МСП помогла молочному заводу Владикавказа автоматизировать производство

Предполагается, что новое оборудование позволит увеличить производительность труда и объем выпуска продукции на 20%

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Компания по производству молочных продуктов без консервантов "МолПродукт" запустила автоматизированный процесс производства за счет лизинговой поддержки региональной лизинговой компании Ярославской области, дочернего общества Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

"Новая техника приобретена благодаря льготной лизинговой поддержке РЛК Ярославской области на сумму 9,5 млн рублей по финансированию двух единиц оборудования российского производствами по ставке 6% годовых", - говорится в сообщении.

До этого процесс розлива молока и упаковки продукции проходил в полуручном режиме. Новое оборудование позволит увеличить производительность труда и объем выпуска продукции на 20%.

Владикавказская компания "МолПродукт" начала работу в 2009 году. На данный момент в ней трудится 19 человек. Предприятие производит и продает молоко и молочные продукты из экологически чистых ингредиентов, без добавления консервантов.

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