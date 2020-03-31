ТАСС-Бизнес бесплатно предоставил предпринимателям премиальный доступ на портал

Портал ТАСС-Бизнес был официально запущен в октябре 2016 года при сотрудничестве ТАСС и Корпорации МСП. Многофункциональный ресурс предоставляет максимально полный объем оперативной и качественной бизнес-информации малым и средним предприятиям. С его помощью предприниматель может легко разместить информацию о товарах и услугах, проверить контрагентов, отслеживать тендеры и закупки, что позволяет минимизировать риски и повысить эффективность при ведении бизнеса для любых категорий МСП.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Проект ТАСС-Бизнес сделал бесплатным премиальный доступ к порталу tassbiz.ru для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на время действия в России мер по борьбе с распространением коронавируса.

"В связи с нестабильной экономической ситуацией и введенными государством мерами противодействия пандемии коронавируса нового типа сильнее всего пострадают компании малого и среднего бизнеса. Поэтому команда ТАСС-Бизнес приняла решение открыть для всех желающих бесплатный доступ к сервису проверки контрагентов и работе с закупками ТАСС-Бизнес Премиум PRO", - сказал генеральный директор ТАСС-Бизнес Михаил Самохвалов.

Получить бесплатный премиальный доступ к сервису проверки контрагентов и работе с закупками ТАСС-Бизнес можно, заполнив форму на странице проекта. По его словам, бесплатный доступ будет предоставляться на весь срок введенных ограничительных мер, связанных с режимом самоизоляции. После их снятия он будет длиться еще в течение семи календарных дней. После истечения премиального доступа все пользовательские учетные записи будут автоматически переведены на бесплатный уровень.

"Наша команда надеется, что это поможет многим компаниям МСП, оказавшимся сейчас в сложной ситуации, оперативно узнавать об изменениях у своих контрагентов, находить новых клиентов и активно налаживать взаимодействие с государственными заказчиками. Также мы надеемся, что компании, вынужденные перевести своих сотрудников на удаленную работу, смогут с помощью нашего предложения сохранить высокую эффективность своей работы", - добавил Самохвалов.

О вирусе и мерах

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 марта расширили режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Новые меры предполагают самоизоляцию всех граждан вне зависимости от возраста. Выходить из дома можно только для получения экстренной медпомощи, в ближайший магазин, чтобы вынести мусор или выгулять питомцев. Жители также могут ездить на работу, если она не приостановлена. Позднее аналогичные решения приняли главы большинства регионов страны.