Эксперт: расширение онлайн-торговли позволит замедлить падение оборотов бизнеса до 10%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Реализация предложений Торгово-промышленной палаты (ТПП) России о расширении механизма электронной торговли позволит замедлить сокращение оборота малых и средних компаний до 10%. Такое мнение высказал в среду ТАСС председатель комитета по развитию электронной торговли ТПП Алексей Федоров.

В конце прошлой недели палата направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину второй пакет предложений о поддержке бизнеса в связи с распространением коронавируса, в него входит более 90 инициатив. В документе, в частности, предлагается "разрешить дистанционную торговлю всеми видами товаров в период эпидемии и действия отдельных ограничений", "разрешить работу пунктов выдачи заказов в штатном режиме для обеспечения всех потребностей населения, за исключением пунктов, находящихся в торговых центрах", "установить, что во всех субъектах РФ допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, в том числе с доставкой до места выдачи заказа, указанного гражданами-покупателями".

"В цифрах [реализация данных мер] на 5-10% замедлит сокращение оборота, что позволит хотя бы сохранить рабочие места. До 30% трудовых ресурсов интернет-магазинов - это сотрудники пунктов выдачи заказа. В сложившейся ситуации речь идет не о наращивании объема продаж, это вопрос выживания", - отметил Федоров.

По его словам, некоторые регионы не придерживаются единых стандартов электронной торговли, которые установлены федеральными властями, этот вопрос необходимо урегулировать.

Поддержка бизнеса

Ранее в марте ТПП направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову около 40 предложений в пакет мер правительства по поддержке малого и среднего предпринимательства. Среди предлагаемых мер значились отсрочка по уплате налогов малому бизнесу во все уровни бюджетов на шесть месяцев, снижение НДС до 10%, запрет блокировки банковских счетов (за исключением судебных приказов и постановлений судебных приставов), отмена все плановых и внеплановых проверок бизнеса и другие.

Свои предложения в правительство вносили и другие деловые объединения, например, "Опора России" и "Деловая Россия", а также представители различных отраслей, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом.

В своем обращении 25 марта президент РФ Владимир Путин предложил, в частности, предоставить малым и средним компаниям отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, сделать мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, также снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ (прежде всего для работающих на малый и средний бизнес) и другие инициативы.

Правительство России и дальше будет мониторить ситуацию, расширять и корректировать перечень мер по поддержке предпринимателей, испытывающих трудности на фоне пандемии коронавируса, говорил 31 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.