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Власти Москвы утвердили второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии

Постановление расширяет доступ малых и средних предприятий столицы к получению кредитов и субсидий

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московские власти утвердили второй пакет мер поддержки бизнеса, расширяющий доступ малых и средних предприятий столицы к кредитованию в условиях пандемии. Об этом сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Президиум правительства Москвы принял постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки (субсидирования) московских предпринимателей. Постановление расширяет доступ субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства - прим. ТАСС) к получению кредитов и субсидий, что позволит предприятиям снизить риски банкротства и продолжить хозяйственную деятельность в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

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Кроме того,власти предоставят субсидии для кредитных организаций на предоставление льготных кредитов малым и средним компаниям, работающим не более трех лет
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