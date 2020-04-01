Власти Москвы утвердили второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московские власти утвердили второй пакет мер поддержки бизнеса, расширяющий доступ малых и средних предприятий столицы к кредитованию в условиях пандемии. Об этом сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Президиум правительства Москвы принял постановление о внесении изменений в порядки оказания мер поддержки (субсидирования) московских предпринимателей. Постановление расширяет доступ субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства - прим. ТАСС) к получению кредитов и субсидий, что позволит предприятиям снизить риски банкротства и продолжить хозяйственную деятельность в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.