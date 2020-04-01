{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Москвы субсидируют расходы МСП на интернет-продвижение и оплату сервисов доставки

Кроме того,власти предоставят субсидии для кредитных организаций на предоставление льготных кредитов малым и средним компаниям, работающим не более трех лет

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы субсидируют до половины расходов предприятий малого и среднего бизнеса на продвижение товаров и услуг на интернет-площадках и оплату сервисов по доставке еды. Как сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы, такое решение принято на заседании президиума городского кабмина.

Данное решение входит в так называемый второй пакет мер поддержки бизнеса в период сложных экономических условиях из-за распространения коронавируса нового типа.

"Впервые вводится субсидирование до 50% расходов (не более 700 тыс. рублей до конца года) предприятий МСП на продвижение товаров и услуг на торговых интернет-площадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды",- говорится в сообщении. Отмечается, что выплата компенсации будет возможна при условии, что размер вознаграждения агрегаторов не превышает 20% от стоимости размещенного товара или услуги.

Кроме того, столичные власти предоставят субсидии для кредитных организаций на предоставление льготных кредитов малым и средним компаниям, работающим не более трех лет. "Кредиты на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели должны предоставляться предпринимателям под ставку не более 8% годовых (примерно в два раза ниже текущей рыночной ставки) в размере от 500 тыс. до 15 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе также напомнили, что размер субсидии кредитной организации равен ключевой ставке Центробанка РФ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Банки смогут снизить ставку для МСП до 8% годовых по новой программе
Возможность получения льготного займа до 15 млн рублей будет предоставляться молодым компаниям, с момента регистрации которых прошло не более трех лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС