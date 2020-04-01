Власти Москвы субсидируют расходы МСП на интернет-продвижение и оплату сервисов доставки

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы субсидируют до половины расходов предприятий малого и среднего бизнеса на продвижение товаров и услуг на интернет-площадках и оплату сервисов по доставке еды. Как сообщает в среду пресс-служба мэра и правительства Москвы, такое решение принято на заседании президиума городского кабмина.

Данное решение входит в так называемый второй пакет мер поддержки бизнеса в период сложных экономических условиях из-за распространения коронавируса нового типа.

"Впервые вводится субсидирование до 50% расходов (не более 700 тыс. рублей до конца года) предприятий МСП на продвижение товаров и услуг на торговых интернет-площадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды",- говорится в сообщении. Отмечается, что выплата компенсации будет возможна при условии, что размер вознаграждения агрегаторов не превышает 20% от стоимости размещенного товара или услуги.

Кроме того, столичные власти предоставят субсидии для кредитных организаций на предоставление льготных кредитов малым и средним компаниям, работающим не более трех лет. "Кредиты на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели должны предоставляться предпринимателям под ставку не более 8% годовых (примерно в два раза ниже текущей рыночной ставки) в размере от 500 тыс. до 15 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе также напомнили, что размер субсидии кредитной организации равен ключевой ставке Центробанка РФ.