Банки смогут снизить ставку для МСП до 8% годовых по новой программе

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Москвы запускает новую программу субсидирования кредитных организаций, с помощью государственной поддержки банки смогут снизить процентную ставку для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 8% годовых, сообщил в среду ТАСС руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"На фоне пандемии коронавируса правительство Москвы уже внесло поправки в действующие программы возмещения затрат для сегмента МСП. Таким образом, был расширен перечень получателей субсидий, а также дополнены статьи расходов, по которым предприниматели могут получить компенсацию", - сказал он.