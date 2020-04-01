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Пандемия коронавируса нового типа

Банки смогут снизить ставку для МСП до 8% годовых по новой программе

Возможность получения льготного займа до 15 млн рублей будет предоставляться молодым компаниям, с момента регистрации которых прошло не более трех лет

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Москвы запускает новую программу субсидирования кредитных организаций, с помощью государственной поддержки банки смогут снизить процентную ставку для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 8% годовых, сообщил в среду ТАСС руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"На фоне пандемии коронавируса правительство Москвы уже внесло поправки в действующие программы возмещения затрат для сегмента МСП. Таким образом, был расширен перечень получателей субсидий, а также дополнены статьи расходов, по которым предприниматели могут получить компенсацию", - сказал он.

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Фурсин уточнил, что с помощью новой субсидии для кредитных организаций банки смогут существенно снизить кредитную ставку для ряда организаций из приоритетных отраслей. "Таким образом, максимальный процент по кредитному договору субсидируемой организации не будет превышать 8% годовых, что более чем в два раза ниже процентной ставки, которую предлагают банки на рыночных условиях. Возможность получения льготного займа в размере от 500 тыс. рублей до 15 млн рублей будет предоставляться молодым компаниям, с момента регистрации которых прошло не более трех лет", - пояснил он.

В условиях экономического кризиса данная мера поддержки сможет снизить риски кредитного дефолта для субъектов МСП.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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