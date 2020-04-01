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В Москве заработал антикризисный оперативный штаб "Опоры России" для помощи МСП

Штаб проанализирует поступившие от предпринимателей обращения, а затем передаст мэрии предложения по поддержке различных отраслей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московское отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" открыло 1 апреля оперативный штаб для выработки антикризисных мер и помощи МСП. Об этом сообщил в среду ТАСС глава отделения Александр Жарков.

Мэр столицы Сергей Собянин для профилактики распространения коронавируса постановил закрыть с 28 марта все непродовольственные магазины, кроме тех, в которых продают товары первой необходимости. Продовольственные магазины и аптеки, объекты организации питания для сотрудников предприятий работают, могут не закрываться салоны связи и зоомагазины, рестораны при гостиницах. Закрыты культурно-развлекательные заведения, детские комнаты, приостановлено проведение массовых мероприятий. В Москве и Подмосковье закрыты букмекерские конторы, тотализаторы.

"Функция штаба - на основе обращений пострадавших из-за коронавируса предпринимателей сформулировать первостепенные нужды бизнеса и донести до власти текущие потребности тех, кто пострадал больше всего. Это необходимо для того, чтобы государственная поддержка бизнеса в это время была действительно эффективной, чтобы она работала и была востребована субъектами МСП", - сказал собеседник агентства.

В рамках работы оперативного штаба юристы бизнес-объединения будут систематизировать обращения предпринимателей и на основе полученных данных выявлять наиболее острые проблемы, требующие незамедлительно реакции со стороны властей. "Профильные эксперты по итогам анализа обращений предпринимателей подготовят предложения по поддержке различных отраслей в Москве и направят их мэру", - добавил Жарков.

Он отметил, что юристы также будут проводить консультации по возможностям пересмотра обязательств в связи с коронавирусом, законным способам сокращения затрат на персонал, снижения налогов и профилактики рисков банкротства.

Кроме того, отмечается, что центр мониторинга московского отделения "Опоры России", который был создан для помощи компаниям, оказавшихся на грани банкротства из-за пандемии коронавируса, за неделю собрал около 250 обращений.

"На сегодняшний день в центр поступили обращения от 248 предпринимателей в сфере общественного питания, гостиничных услуг, образования, негосударственного здравоохранения, торговли и бытового обслуживания, а также event-индустрии, чей бизнес оказался под угрозой банкротства", - говорится в сообщении пресс-службы в ответ на запрос ТАСС.

Как пояснил агентству  Александр Жарков, чаще всего в центр мониторинга обращаются за юридическими консультациями.

"Вопросов от предпринимателей очень много на самом деле. Мы пытаемся помочь им правильно рассчитать платежи по налогам в соответствии с новыми правилами, наши бухгалтера сидят и консультируют индивидуальных предпринимателей. В том числе получаем обратную связь об исполнении тех мер поддержки, которые озвучиваются федеральными и региональными властями", - отметил Жарков.

Московское отделение "Опоры России" 25 марта открыло центр мониторинга для малого и среднего бизнеса для помощи тем, чья компания оказалась на грани банкротства или вовсе закрылась в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса. Руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения "Опоры России" Алексей Петропольский отмечал, что главной целью работы центра является помощь предпринимателям в борьбе с негативными последствиями сложной социально-экономической ситуации, которая сложилась из-за пандемии.

По последним данным, в Москве было подтверждено 1880 случаев заражения коронавирусом. Выписались уже 115 человек, 16 умерли. Всего в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Россия
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