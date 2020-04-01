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МСП Банк выдаст беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу на зарплаты сотрудникам

Это будет осуществляться в рамках мер государственной поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. МСП Банк, который является дочерней структурой Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), со среды начинает выдавать беспроцентные кредиты малому и среднему бизнесу на выплату зарплат сотрудникам, сообщает пресс-служба банка.

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"МСП Банк с 1 апреля будет выдавать беспроцентные кредиты субъектам МСП на выплату заработной платы сотрудникам в рамках мер государственной поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что оформление этих кредитов для действующих клиентов будет проходить по упрощенной процедуре. Субсидии на проценты по кредитам выделит Минэкономразвития РФ, выдачу рефинансирует Банк России, а госкорпорация ВЭБ.РФ предоставляет обеспечение в виде поручительства.

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что малый и средний бизнес оказался одним из наиболее уязвимых секторов российской экономики в связи с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что МСП Банк постарается оказать всю возможную помощь субъектам МСП, предлагая каждому предпринимателю индивидуальное решение.

"К нам могут обращаться предприниматели со всей России. Программа рассчитана на полгода, объем на выдачу кредитных средств заложили пока в размере 5 млрд рублей", - пояснил он.

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Россия
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