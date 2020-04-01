Эксперты: документы об аренде помогут бизнесу избежать риска недопуска на производства

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Предприниматели должны иметь при себе договор об аренде помещения и другие правовые документы, чтобы избежать риска недопуска на арендуемые производственные площадки в период самоизоляции, связанной с коронавирусом, сообщили опрошенные ТАСС эксперты отрасли. О прецедентах недопуска рассказали некоторые представители московских частных предприятий.

Президент РФ ранее подписал указ об объявлении в стране нерабочих дней в период с 30 марта по 3 апреля с целью остановить распространение коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 марта расширили режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом: новые меры предполагают самоизоляцию всех граждан вне зависимости от возраста. Выходить из дома можно только для получения экстренной медпомощи, в ближайший магазин, чтобы вынести мусор или выгулять питомцев. Жители также могут ездить на работу, если она не приостановлена. Позднее аналогичные решения приняли в большинстве регионов страны.

"Предприниматель может приехать, чтобы проверить помещение и оборудование, например, по соображениям техники безопасности. В случае недопуска ему, видимо, надо вызывать полицию, фиксировать факт. Предпринимателям при себе необходимо иметь правовые документы, в частности, договор аренды помещения", - сказала ТАСС общественный уполномоченный по развитию рынка недвижимости при бизнес-омбудсмене Москвы Анна Лупашко.

По ее словам, никакого официального регламента о том, как действовать предпринимателям в случае возникновения ситуации с недопуском, нет.

С позицией омбудсмена согласны в Торгово-промышленной палате России. "Чтобы избежать подобной проблемы, рекомендую применять договорные взаимоотношения: прописывать в документе право ограничивать проход или невозможность этого. А в случае возникновения проблемы, брать письменное уведомление от арендодателя о запрете прохода на территорию, использования помещений. Я думаю, что, когда дело коснется составления документа с печатью и подписью ответственного лица, то вопрос с недопуском самоликвидируется", - сказал ТАСС представитель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной деятельности Торгово-промышленной палаты России Игорь Скляр.

Он считает, что недостаточно информированные арендодатели могут закрывать помещения из-за боязни санкций, которые, по их мнению, могут быть наложены за несоблюдение поручений и распоряжений властей об ограничительных мерах, введенных из-за коронавируса.

Первые сигналы

Скляр привел пример одной из частных компаний в Москве, которая находится на территории, принадлежащей государственному унитарному предприятию. Предприниматель решил выпускать многоразовые двухслойные хлопчатобумажные маски, но в связи с введенными ограничительными мерами в столице предпринимателя и сотрудников ограничили в доступе в помещения.

О рисках недопуска или ограничениях прохода в арендуемые помещения говорят и некоторые столичные предприниматели. Так, глава компании "Общество с натуральным вкусом №1", которая производит натуральные перекусы и кондитерские изделия, Александра Шафорост рассказала, что арендодатель отправил письмо, в котором известил об ограничении допуска на производство до 14 апреля. Коммерческий директор этой компании Александр Комадынко высказал убеждение, что подобное письмо может быть связано с недостаточной информированностью арендодателя о том, как работать в условиях ограничений. Он надеется, что данный вопрос удастся урегулировать с собственником помещения.

Руководитель компании "Механиум" Сергей Цысс рассказал, что арендует помещение в одном из павильонов ВДНХ у частного лица, плата составляет 100 тыс. рублей в месяц, при этом сейчас, по его словам, "само здание опечатано". Он подсчитал, что переезд в другое помещение, если до этого дойдет, займет как минимум два месяца и потребует значительных расходов. "Только один наш станок с ЧПУ требуется демонтировать, перевезти и снова собрать, а это будет стоить около 100 тысяч рублей", - поделился он, уточнив, что сейчас его производство приостановлено на неопределенный срок.

Позиция юристов

Юристы отмечают, что запрет допуска на промышленное производство предпринимателям, кроме ряда исключений, противоречит действующему законодательству.

Руководитель уголовной практики юридической компании "Нортия ГКС" Наталья Ушакова сказала ТАСС, что запрет допуска на промышленное производство предпринимателям, на чей бизнес не распространяются ограничительные меры властей, "противоречит действующему законодательству РФ". "Вместе с тем, предполагается, что в целях соблюдения пропускного режима на предприятиях непрерывного производственного цикла необходимо будет установить перечень разрешительных документов, подтверждающих право конкретного предпринимателя продолжать свою (и его работников) трудовую деятельность", - уточнила Ушакова.

Председатель московской городской коллегии адвокатов "Версия защиты" Роман Кандауров сказал ТАСС, что ограничения прав предпринимателей на свободу передвижения и прохода на свои производственные площади могут быть установлены только федеральным законом (ст. 55 Конституции), либо указом президента РФ в условиях чрезвычайной ситуации (ст. 56 Конституции).